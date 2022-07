I uke 29 lå forøvrig fyllingsgraden i Sørvest-Norge på stedet hvil, den bare gikk marginalt opp i Øst-Norge og i Vest-Norge økte den.

Økt risiko for rasjonering av strøm i vinter

Situasjonen fikk allerede i mai Statnett til å endre vurderingen av kraftsituasjonen i Sør-Norge fra grønt til gult nivå. Det betyr at risikoen har økt for rasjonering til vinteren. På grønt nivå vurderes risikoen for rasjonering til under 5 prosent, mens den på gult nivå er under 20 prosent.

Olje- og energiminister Terje Aasland har varslet en egen rapporteringsordning for de store kraftprodusentene som skal tre i kraft 1. august og gjelde frem til neste sommer.

– Det er viktig informasjon for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak. Fyllingsgraden er fremdeles lav, konstaterer Aasland, ifølge NTB.