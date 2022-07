annonse

annonse

Lindstad mener det må gå an å snakke om homofili som unaturlig uten å bli anklaget for å bedrive hat.

– Med all respekt: Gis rom for å peke på at homofili er unaturlig, altså om vi legger naturen selv til grunn? Alt levende er skapt i hankjønn og hunkjønn, de to trekkes sammen, blir en helhet og fremmer avkom. Slik er det bare, i naturen, skriver Trond Ali Lindstad i Utrop, og fortsetter:

– Homofili blir i ovennevnte sammenheng et avvik, en unaturlig ting i seksualitet og tiltrekking. Også når det gjelder barn. Barn er resultat av samvær mellom de to kjønn. Samlet sett hører de tre sammen.

annonse

Les også: Femti år siden homofili ble lovlig: Oppfordrer kommunalt ansatte til å delta i Oslo Pride (+)

Lindstad hevder dessuten at vi vet at det er slik. Det koster bare et blikk på naturen, og vi kan se hva som er naturlig. Familier dannes på et naturlig grunnlag.

– Vi snakket om naturen. På skolen lærte vi om et avvik, det var gjøken som la avkom i en annen fugls rede. Liksom surrogati nå kan bli populært, skriver han, og legger til:

annonse

– Jeg har berørt temaet i min bok: Hva sier Koranen. En fortsettelse er på gang. Fint om homofili kan tas opp nøkternt uten gjengse påstander om «hat», slik det ofte påstås om de som tenker høyt.

Trond Ali Lindstad (født 11. desember 1942) er en norsk lege og markant person i det muslimske miljøet. Han var en av de første i Norge som konverterte til islam, og har tatt mellomnavnet Ali. Linstad var på 1970-tallet politisk aktiv i ml-bevegelsen, tilknyttet AKP(m-l), skriver Wikipedia.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT