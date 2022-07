annonse

Biden-administrasjonens søkelys vender nå mot tidligere President Donald Trumps handlinger rundt stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Nye avsløringer i amerikanske medier tyder på at USAs justisdepartement er oppsatt på å finne ut om Trump med vitende og vilje aktivt forsøkte å endre resultatet i presidentvalget i 2020, melder NTB.

Til nå har etterforskningen vært rettet mot en rekke av Trumps medarbeidere, men nå er det Trumps egne handlinger som får oppmerksomhet, opplyser ikke navngitte kilder til avisen Washington Post.

Allerede i april sikret Justisdepartementet seg tilgang til telefonloggene til noen av Trumps nærmeste medarbeidere, deriblant hans tidligere stabssjef Mark Meadows, ifølge avisens kilder.

The New York Times skriver tirsdag at de nye vitneavhørene ikke er ensbetydende med at departementet har iverksatt en strafferettslig etterforskning av ekspresidenten, melder NTB.

USAs justisdepartement har innledet sin egen etterforskning av stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. Det pågår også en større høring i Kongressen.

