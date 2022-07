annonse

annonse

– Problemet er at i det øyeblikket man strammer inn ytringsfriheten såpass mye at vesentlige grupperinger føler at de blir målbundet, så har vi ikke lenger et demokrati.

Det skriver Eva Stenbro, journalist og konserntillitsvalgt i Amedia, på Facebook.

Nå er innlegget republisert som et leserbrev hos Amedia-eide Nettavisen.

annonse

Stenbro kaller det «ganske nedstemmende» å se hvor mange som angivelig vil begrense ytringsfriheten i Norge.

– Riktignok bare for andre. Aldri for seg selv, bemerker hun.

Stenbro mener å senest ha observert fenomenet i tilknytning til 22. juli-markeringen, men tilbyr ingen eksempler på hvilke debatter hun sikter til.

annonse

– Folk med «feil» holdninger skal ikke få si det de mener med de ordene de selv velger, for da kan noen bli inspirert til å følge opp de ideene som «vi» ikke liker.

– Det virker å være rasjonalet her, observerer Stenbro.

Les også: Forsker om hatet mot «de uvaksinerte»: – Har aldri sett maken (+)

Stenbro undrer seg over hvem disse «vi» er, og påpeker at disse gruppene hverken er presist definert eller har hjemmel i Grunnloven.

– Det er et selvpålagt oppdrag, og en del mennesker ser ut til å skride til verket med en entusiasme som er en diktator verdig.

– Men hva viser historien oss når det gjelder å holde tanker og ideer nede? Jo, på ett tidspunkt eksploderer det.

Nå frykter Stenbro for demokratiets fremtid.

– Det er folk som vil at du skal tie stille slik at de selv ikke får motstand mot egne tanker og ideer. Og det er ikke særlig demokratisk.

annonse

– Så tenk på det neste gang noen prøver å stilne stemmen din. Dette er ikke folk som vil deg vel, avrunder Amedia-journalisten.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT