Feil med stålplatene gjør at ferdigstillingen av Hywind Tampen, den største flytende vindparken i verden, blir forsinket.

Stålmangel, foruten flaskehalser i forsyningskjeden, gjør at ferdigstillingen av Hywind Tampen – «den største flytende vindparken i verden» – blir utsatt til neste år, skriver NRK.

Metall og mineraler har vært kalt «Putins trumfkort» i det geopolitiske spillet mellom Vesten og Russland, og deler av den globale stålmarkedet har kollapset som følge av Ukraina-krigen.

Hywind Tampen skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med strøm. Men nå har man funnet «kvalitetsavvik i stålplater i fire tårnseksjoner», melder Equinor.

Saken fortsetter.

I juni skrev Dagens Næringsliv om et internt UD-notat der det advares om at det er «stor risiko for at Norge havner bakpå på havvind».

Grunnen til det skal være et havvindtoppmøte med regjeringsledere fra Tyskland, Nederland, Belgia og Danmark der Norge ikke var invitert. Møte kom frem til at Nordsjøen skal bli «Europas grønne kraftverk».

Equinor skriver at Hywind Tampen blir verdens største flytende vindpark og når prosjektet kommer i gang vil oljeselsapet drifte nesten halvparten (47 prosent) av hele verdens flytende havvindkapasitet.

Da vil vindparken antas å kunne dekke rundt 35 prosent av kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

