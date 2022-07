annonse

25. juni ble Oslo igjen rammet av terror.

Denne gangen var det etter alt å dømme LHBT-personer som var målet. Gjerningsmannen løsnet skudd foran utestedene Per på hjørnet og London Pub.

Under 22. juli-markeringen i år uttalte Jonas Gahr Støre at norske, moderate muslimer må ta et oppgjør med homofobe holdninger blant sine trosfeller.

– Jeg henvender meg i dag til de moderate muslimene, det store flertallet i det muslimske miljøet, og ber dem snakke ut mot både holdningen og handlingen, og igjen snakke tydelig til de delene av befolkningen som lytter spesielt til dere, sa han.

Men Støres henvendelse har blitt møtt med reaksjoner, blant annet fra Islamsk Råd, og deretter leder i Minorg (organisasjon for minoriteter i Norge), Qasim Ali. Han skriver at et angrep utført av muslimer straks blir kalt «islamistisk», men at det å kalle angrep mot muslimer «islamofobiske» sitter langt inne.

– Hvorfor komme med beskjed til muslimer om ekstremisme og terrorisme i en 22. juli-markering når 22. juli også var et islamofobisk angrep?, skriver Qasim Ali i Utrop, og legger til:

– Og det siste angrepet selv om hva jeg og mange tror så har vedkommende enda ikke gitt en forklaring, og advokaten til siktede har gått hardt ut mot media og PST for å tillegge han motiver som advokaten mener ikke stemmer.

Sannheten er at vi faktisk ikke kjenner til motivet ennå, fremholder Ali.

– Støre, her bommet du grovt.

