Amerikansk brutto nasjonalprodukt (BNP) falt med 0,9 prosent i årets andre kvartal. Det er andre kvartal på rad med nedgang.

Det amerikanske handelsdepartementet melder om nedgang i april-juni, dagen etter den amerikanske sentralbanken Federal Reserve økte styringsrenta med 0,75 prosent for å bremse inflasjonen, melder NTB.

Mulig indikator på resesjon

Også i første kvartal, mellom januar og mars, falt amerikansk BNP – da med 1,6 prosent. To strake kvartaler med nedgang i BNP regnes som en mulig indikator på resesjon.

Myk landing

Sentralbanken håper å få til en vrien «myk landing» som innebærer å bremse veksten for å stagge inflasjonen uten å utløse en resesjon, melder NTB.

Sentralbanksjef Jerome Powell og mange andre økonomer sier at de tviler på at USA ender i resesjon selv om veksten svekkes noe.

På mandag sa president Joe Biden: – Vi er ikke på vei inn i en resesjon.

Samtidig forsikret finansminister Janet Yellen hevdet at dataene ikke peker mot langvarig nedgang selv om veksten er svekket.

– Jeg sier ikke at vi helt sikkert unngår resesjon, men jeg mener det er en vei framover som sørger for et sterkt arbeidsmarked og lavere inflasjon, sa hun.

Jerome Powell forsøker å stagge inflasjonen

Han insisterer på at selv om rentene økes for å bremse veksten, er det mulig å få kontroll på inflasjonen uten at det ender i resesjon eller høyere arbeidsløshet.

– Vi prøver å gjøre akkurat det som trengs. Vi prøver ikke å skape en resesjon, og vi tror ikke vi blir nødt til det, sier han.

Økonomer spådde svak vekst

De fleste økonomene hadde spådd en svak vekst på 0,5 prosent, til sammenligning med kvartal i fjor, da USA fikk en vekst på 5,7 prosent.

Inflasjonen og de økte rentekostnadene er en økende byrde for amerikanske forbrukere, melder NTB.