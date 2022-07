annonse

Hva er det med nordmenn og restauranter?

Nordmenn beskyldes stadig for å mangle kontinental restaurantkultur, herunder manerer om når og hvor mye man skal tipse.

Men det gjelder jaggu serveringspersonalet i Norge også, smeller det fra en reiselivsjournalist som Nettavisen har snakket med.

Det vanlige i Europa er som kjent at tips gis etter måltidet, når regningen ligger på bordet, som takk for god mat og service.

Men ikke i Norge.

Her ber stadig flere spisesteder om tips allerede før rettene er servert, enda gjestene selv må gå til kassen å bestille og eventuelt også hente maten, eventuelt bestille gjennom en QR-kode ved bordet, skriver Nettavisen.

– Jeg skal altså taste inn et valgfritt tipsbeløp før jeg har fått noe som helst. Det eneste de har gjort, er å registrere betalingen. Og det skal jeg betale ekstra for. Har de gått fra forstanden – eller er de bare griske?

Det skriver reiselivsjournalist Odd Roar Lange, innehaver av bloggen The Travel Inspector. Han får støtte fra blogger Rune Nikolaisen.

– Jeg synes det er drøyt. At man ber om tips på forhånd, reagerer jeg på, sier Nikolaisen, som står bak Gjerrigknarken.com, til Nettavisen.

Nettavisen har innhentet en uttalelse fra Egon Restaurant, en landsdekkende kjede som i hovedsak tilbyr pizza og biff. De har lenge hatt forhåndstipsing.

– Våre gjester setter pris på å kunne få betale på forhånd, slik at de kan gå når de er ferdig, og slipper å sitte å vente på regningen. Dette har vi praktisert i 38 år og har ikke hatt negative tilbakemeldinger på dette fra våre gjester.

Skikken får også støtte fra NHO Reiseliv.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad kan ikke garantere at forhåndstipsing ikke svekker de ansattes incentiv til å yte ekstra, men håper at gjestene får like god mat og oppvartning som når de gir tips på slutten.

Når Nettavisen spør om det ikke er rart å tipse på forhånd og deretter klage på maten hvis man er misfornøyd, velger NHO Reiseliv å redefinere tips som en gave til personalet. Tradisjonelt forstås tips som påskjønnelse for utført tjeneste.

– Tips er en gave som gjestene frivillig gir til betjeningen, der man ønsker. Ingen plikter å gi tips, sier Habberstad, og legger til at nye, digitale løsninger for bestilling og betaling har fremtvunget behovet for å kunne gi tips på forhånd.

