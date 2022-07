annonse

annonse

Det er trist å se en lege vise så dårlig allmennkunnskap om menneskelig seksualitet og naturen som det Trond Ali Linstad viser, mener Christian Lomsdalen.

– Først og fremst finner jeg det litt spesielt at en lege skal basere sin kunnskap om menneskelig seksualitet på hva en finner i naturen, og begrunner det med det vektige «vi vet jo at det er slik», skriver han i Utrop, og legger til:

– For det andre så vet vi jo at homoseksualitet er helt normalt i naturen.

annonse

Les også: Trond Ali Lindstad: – Homofili blir et avvik, en unaturlig ting i seksualitet og tiltrekking

Lomsdalen sier det ville jo da være litt underlig om dette bare gjelder andre dyrearter og ikke menneskene.

– Trond Ali Linstad stiller i tillegg spørsmålet om hvorvidt det gis rom for å påpeke at homofili er naturlig, uten at en blir anklaget for å drive med hat. Problemet er kanskje ikke egentlig hvorvidt det er hat eller ikke, men at leger ikke bør komme med så grunnleggende feilinformasjon.

annonse

Lomsdalen hevder at homoseksualitet er naturlig og høyst menneskelig, derfor stiller han seg undrende til at Utrop publiserer innhold som er direkte misvisende og bryter med grunnleggende vitenskapelige kjensgjerninger.

– Til legen anbefaler jeg et grunnleggende videreutdanningskurs i menneskelig seksualitet, foreslår Lomsdalen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT