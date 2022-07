annonse

Oppslagsverket Wikipedia er i midten av en definisjonskrig; Hva er en resesjon? Siden ble redigert 47 ganger på ett døgn, og er nå låst.

Dette skjer i etterkant av gårsdagens kunngjøringer om negativ vekst i andre kvartal på rad i den amerikanske økonomien.

Et medlem gjorde gjentatte endringer på Wikipedia-siden for å insistere på at det ikke var noen global konsensus om definisjonen av resesjon, i det som ser ut til å være et bisart forsøk på å hjelpe meldingen fra Det hvite hus, skriver DailyMail.

Link til versjon på den engelske Wikipedia.

Link til versjon på den norske Wikipedia.

