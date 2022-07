annonse

I Norge er offentlig helsehjelp stort sett finansiert over skatteseddelen.

Det betyr at du vanligvis ikke betaler mer enn en liten egenandel når du må oppsøke lege eller blir innlagt på sykehus.

Et unntak er tannhelse. Der er hovedregelen at staten ikke sponser behandling for deg som er over 18 år og myndig.

– Jeg skal betale strøm, husleie og alt annet. Så sitter jeg der da, med store smerter, uten at jeg kan gjøre noe med det.

Det forteller Svend (40) til TV 2.

For tretten år siden ble han diagnostisert med refluks, en tilstand som gjør at magesyre lettere kommer opp gjennom halsen og gjør skade på tennene.

Nå har Svend laget innsamling på Spleis for å dekke en anslått tannlege-regning på 180.000 kroner. Han kaller det ydmykende og det laveste han kunne synke.

Svend er slett ikke alene om det siste. En gjennomgang av TV 2 viser at mange nordmenn må ty til folkefinansiering for å få råd til tannlege-behandling.

Et knippe kampanjer viser blant annet en som ber om 50.000 kroner til tannregulering, mens en annen trenger 150.000 kroner i generell støtte.

Felles for flere av kampanjene er at de har fått inn hundre kroner eller i beste fall noen tusenlapper. Folkefinansiering krever gjerne at man utleverer seg selv, promoterer seg i sosiale medier og ikke minst har et bredt sosialt nettverk.

Selv innser Svend at 180.000 kroner ikke er innen rekkevidde. Han har satt innsamlingsmålet til 40.000, og satser nå på behandling i utlandet.

