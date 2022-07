annonse

Den amerikanske marinen har avsluttet etterforskningen av ulykken der et Osprey-fly styrtet under en øvelse i Beiarn i vinter.

Fire amerikanske soldater omkom i flystyrten i Gråtådalen i Beiarn 18. mars i år. Flyet deltok i øvelsen Cold Response og var ute på et treningsoppdrag da det forsvant fra radaren.

Det ble raskt avklart at det var amerikanerne som selv skulle etterforske ulykken. Fredag skriver presseoffiser Maj Melanie Salinas i den amerikanske marinen i en epost til NRK at etterforskningen er ferdig.

Salinas vil fortsatt ikke si noe om årsaken til ulykken. Resultatet skal først deles med familiene til de omkomne før de deles offentlig, står det.

– Dette tar tid, og vi ber dere respektere familienes privatliv i denne vanskelige tiden og forbli tålmodige mens de informeres, står det i eposten.

– Alle detaljer vil bli tilgjengelige for mediene så snart alle pårørende er varslet, står det videre.

V-22 Osprey er et spesielt luftfartøy som kan tilte rotorene slik at man oppnår et helikopters evne til å manøvrere, men med rekkevidden til et propellfly.

Det har vært en rekke ulykker med flytypen siden den ble satt i produksjon i 1988. I juni styrtet nok en maskin av samme type i California, der fem soldater omkom. Ifølge Los Angeles Times har totalt 51 personer omkommet i ulykker knyttet til flytypen.

