Politiet henlegger saken mot piloten og helikopterselskapet etter at seks mennesker døde da et helikopter styrtet i Alta i 2019, melder NTB.

Helikopteret var operert av Helitrans og styrtet i fjellområdet Skoddevarre nær Alta.

– Saken mot piloten er henlagt på grunn av mistenktes død, mens saken mot Helitrans AS er henlagt som intet straffbart forhold bevist, sier konstituert statsadvokat Jørn H. Bremnes i en pressemelding.

Det ligger ikke noen skyldkonstatering i henleggelsen av saken mot piloten

– Når det gjelder Helitrans AS har påtalemyndighetens vurdert at det ikke foreligger grunnlag for straffansvar for selskapet, verken etter lufttransportloven eller etter straffeloven, sier Bremnes.

– Omfattende etterforskning

Politiadvokat Hanne Bernhardsen i Finnmark politidistrikt sier at det har vært en omfattende etterforskning etter ulykken, samt at havarikommisjonen har gjennomført en grundig undersøkelse, melder NTB.

Sightseeing for festivalgjester

Helikopteret drev med sightseeing for gjester på festivalen Høstsprell. Det var fem passasjerer om bord, som i likhet med piloten døde i styrten.

Fenomenet servo transparency trolig årsak til styrten

Fenomenet oppsto fordi helikopteret var i nedstigning og i en sving, men hadde høy masse og økende hastighet. Helikopteret hadde mest sannsynlig ikke tilstrekkelig høyde til at flygeren rakk å gjenvinne kontroll i tide, står det i rapporten.

Alle de fem passasjerene som døde i ulykken, var fra Alta. Det var Markus Vonheim (19), Kevin Berg (20), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Benedikte Hyld Mella (22). Piloten var en mann på 27 år fra Sverige.

