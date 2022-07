annonse

Mens folket må se langt etter makspris på strøm, har Jonas Gahr Støre (Ap) bygget opp et vedlager på hytta. Dette er min egen strømstøtteordning, forteller statsministeren til NTB.



Jonas Gahr Støre, som leder en mindretallsregjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, beskyldes for å være handlingslammet i møte med galopperende priser på strøm, uhemmet eksport og rekordlav fyllingsgrad i landets vannmagasiner.

Blant opposisjonen på Stortinget har Bård Ludvig Thorheim i Høyre kritisert statsministeren for å legge for stor vekt på markedsdelen av norsk kraftproduksjon, mens han angivelig glemmer samfunnssikkerhet og beredskap.

Forleden tok Nettavisen-kommentator Kjell-Magne Rystad til orde for nyvalg i Norge – for selv om Støre skulle bli fullstendig paralysert mens samfunnet gjennomgår den ene krisen etter den andre, forblir han med dagens ordning sittende frem til 2025.

Nå varsler Støre at han og regjeringen skal bruke de virkemidlene som trengs for å sikre nasjonens kraftforsyning. NTB har intervjuet ham inne på Statsministerens kontor, hvor Støre gjør rede for regjeringens innsats mot tidenes dyreste strøm.

– Jeg er klar til å ta grep. Jeg er statsminister i Norge. Det er norske interesser jeg er satt til å ivareta.

– Det er å sikre forsyningssikkerheten for Norge i en europeisk energikrise. Andre europeiske land er i dyp krise, verre enn her hjemme. Men vi skal sikre oss for ikke å komme i forsyningsproblemer. Og jeg kommer til å bruke de virkemidlene som trengs for å nå det målet.

Deler av sommeren har Støre tilbrakt på hytta i Hallingdal. Da valgte han å befare et nærliggende vannmagasin og se nærmere på denne fyllingsgraden som folket snakker så mye om.

Mye av kritikken mot Støre går nettopp på magasinenes fyllingsgrad: at regjeringen angivelig lar kraftprodusentene tappe vannmagasinene for å maksimere eksporten og dermed øke statens og kommunens inntekter.

Støre bekrefter til NTB at regjeringen blant annet ser på muligheten for et minstekrav for fyllingsgrad før vårløsningen. Statnett har tidligere foreslått fem eller ti prosent. Dessuten kan eksportrestriksjoner bli aktuelt.

– Det er til meget grundig vurdering, og jeg utelukker ikke at det kan skje.

Det ligger an til enda en vinter med strømstøtte, men Støre understreker at dette er noe som regjeringen og Sosialistisk Venstreparti må drøfte og enes om. Støre er langt mer lunken til makspris, og tror det viktigste er å fylle opp magasinene.

– Vi skal fylle opp vannmagasinene. Signalet er tydelig fra NVE, fra olje- og energiministeren og fra meg, og jeg forutsetter at kraftselskapene merker seg det. Jeg forutsetter at kommunene som er eiere av kraftselskap, også sender sine beskjeder.

– Dette er offentlig eide selskaper. Hvis det budskapet ikke oppfattes, så må vi vurdere andre tiltak, i form av krav for å sikre en forsvarlig magasinfylling.

I intervjuet med NTB røper Støre at han har sin egen, private stømstøtteordning, og viser frem et bilde han har tatt av vedstabelen på hytta i Hallingdalen.

Til nordmenn som bor i leilighet uten peis har statsministeren følgende beskjed:

– Det er ganske tunge grunner til ikke å innføre en makspris. Vi skal være veldig grundige på ikke å ta forhastede konklusjoner. For vi kan risikere å gjøre store feil.

