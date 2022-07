annonse

Tech-guruen Elon Musk har levert inn et søksmål mot Twitter, kun noen uker etter at Twitter saksøkte ham for å ha trukket seg fra avtalen om å kjøpe selskapet.

Søksmålet er levert inn til en domstol i den amerikanske delstaten Delaware sammen med et 164 sider langt dokument, ifølge en melding fra domstolen, sitert av NTB.

Musk kunngjorde i april at han ville kjøpe Twitter, men han trakk imidlertid tilbake budet for noen uker siden. Han begrunnet beslutningen med at selskapet hadde holdt tilbake informasjon om hvor mange av Twitter-kontoene som ikke er reelle.

Det er ikke kjent hva som står i Musks søksmål, ettersom det er hemmeligstemplet med henvisning til forretningshemmeligheter. Men Musk er pålagt å komme med en offentlig versjon av søksmålet.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som er ventet å begynne 17. oktober.

