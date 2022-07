annonse

annonse

US Navy sikter på å utstyre speiderdronen MQ-8C «Fire Scout» på krigsskip and andre våpenplattformer.

Ifølge The National Interest har tradisjonelle MQ-8B har prestert godt på overvåkings- og minejaktoppdrag, men den nye C-varianten har en rekke fordeler sammenlignet med sin forgjenger, inkludert: Lengre dveletid over mål, utvidet etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringskapasitet (ISR) samt større utholdenhet. MQ-8B har for eksempel en operasjonstid på fem til seks timer, mens C-varianten kan operere fra ti til tolv.

Denne oppgraderingen er viktig på flere måter, ettersom dronen er utviklet for å brukes utover sin nåværende primærfunksjon, som er en støtterolle til Kystlinjekampskip (LCS). Den amerikanske marinens beslutning om å pensjonere stort antall LCS tvinger frem nytenkning med tanke på hvordan «Fire Scout»-droner skal anvendes.

annonse

Unikt posisjonert

Som et resultat ser det ut til at «Fire Scout C» kan være unikt posisjonert til å støtte både amfibiske operasjoner og anti-ubåtkrigføring. Dronen har allerede gjort kompatibilitetstester på USS Anchorage, et amfibisk transportskip, og blir samtidig vurdert for integrering i en rekke forskjellige maritime plattformer, inkludert: Amfibiske angrepskip, US Navys voksende flåte av ekspedisjonsbaser (ESB), og til og med den første fregatten i Constellation-klassen.

– Fire Scout er egentlig ikke bundet til ett bestemt skip, i dette tilfellet LCS, så vi har sett på andre skipsklasser. Vi faktisk har gjort noen flytestinger med marinen på ekspedisjonsbaser, erklærer Lance Eischeid, direktør for Fire Scout-programmet på Northrop Grumman, til The National Interest i et intervju.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT