Høyre ber regjeringen raskt komme på banen og berge gasskraftverket på Mongstad. Ansvaret ligger hos regjeringen, mener Høyre.

Equinor har besluttet å legge ned gasskraftverket 30. august. Statnett har bedt Equinor videreføre driften, men dette avviser energigiganten. Det er ikke Equinors oppgave å sikre Norge en strømbackup, sa konsernsjef Anders Opedal onsdag.

Det ansvaret er det regjeringen som har, slår Høyre fast. Partiet frykter at manglende handlekraft fra regjeringen fører til at anlegget på Mongstad fases ut før kraftsituasjonen er under kontroll.

NVE har bedt Statnett om å utrede tiltak for særs anstrengte kraftsituasjoner. Statnett har fått frist på seg til å levere rapporten innen 1. oktober, én måned etter at gasskraftverket ved Mongstad er stengt ned. Statssekretær Elisabet Sæther (Ap) sier til avisa Nordhordland at NVE, som beredskapsmyndighet, deretter vil vurdere utredningen til Statnett.

Ove Trellevik, Høyres talsperson for olje og gass, påpeker at det er fare for strømrasjonering i vinter, ifølge regjeringen.

– Høyre er derfor krystallklare på at gasskraftverket på Mongstad må være tilgjengelig til situasjonen er mer under kontroll og vi får en bedre balanse i tilbud og etterspørsel, sier Trellevik til NTB.

– Vi er også tydelige på at regjeringen og olje- og energiministeren må komme på banen og gi Equinor den økonomiske kompensasjonen som trengs for å holde anlegget i beredskap, i hvert fall til over neste vinter. Det vil koste, men utkobling og rasjonering vil koste mer, sier han.

Høyre: Regjeringens ansvar

Trellevik sier det ikke er tvil om at gasskraftverket skal fases ut på sikt.

– Men det ville vært uklokt å fase ut en 150 MW gassturbin når situasjonen i kraftmarkedet er så dramatisk som den er nå. Men det er ikke Equinor sitt ansvar, det ansvaret hviler på regjeringen og olje- og energiministeren, sier Trellevik.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sa til NTB tidligere i uken at hun krever at regjeringen sporenstreks griper inn og redder kraftverket.

– Det er hinsides all fornuft å legge ned gasskraftverket på Mongstad når Norge har skyhøye strømpriser og vi står i fare for å få strømrasjonering, sa Listhaug.

Også fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland har bedt regjeringen vurdere saken på nytt.

Aasland: Opp til NVE å foreslå tiltak

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det er opp til NVE å foreslå tiltak for vinteren.

– Dersom Statnett mener Mongstad er viktig, vil de selvfølgelig foreslå dette. Jeg ønsker å ikke å forskuttere mulig utfall av vurderingen som nå pågår, det er for tidlig å konkludere med hvilke tiltak det eventuelt vil være behov for til vinteren, skriver Aasland i en epost til NTB.

Han fortsetter med å påpeke at mye fremdeles kan endre seg til vinteren.

– Det kan komme mye nedbør gjennom sommeren og høsten, og forholdene kan normaliseres internasjonalt, men situasjonen er fortsatt usikker, sier han.

Støre: Det er statens ansvar

Statsminister Jonas Gahr Støre sa denne uka til NTB at han foreløpig ikke vil konkludere på om regjeringen skal redde Mongstad. Han slår imidlertid fast at det er statens ansvar å vurdere hva som er nødvendig for å sikre stabil energiforsyning i Norge.

– Dette er et gasskraftverk som produserer kraft. Det er i dag ulønnsomt. Vi bruker bare i begrenset grad gass til å produsere kraft i Norge, vi har bedre ressurser enn det, sier Støre.

Intervjuet ble gjort før Høyre hadde kommet med sin kritikk.

Reservekraftverkene som forsvant

Støre påpeker at regjeringen har bedt Statnett vurdere hvilke tiltak som er nødvendig.

Når Mongstad legges ned, har alle reservekraftverkene i Norge forsvunnet unntatt i Nord-Norge. Siden 2014 er både mobile reservekraftverk på Tjeldbergodden og Nyhamna, samt gasskraftverket på Kårstø, forsvunnet.

– Er dette en akseptabel beredskapssituasjon?

– Jeg forutsetter at Statnett gjør sine vurderinger med NVE i god tid i forkant av at det kan oppstå en slik situasjon, og at vi da treffer de tiltakene som er nødvendige for at vi ikke kommer i den situasjonen, som fortsatt er beregnet til å være svært lite sannsynlig. Og jeg sier fra min side: Vi er rede til å gjøre kraftfulle tiltak for å hindre at det skjer, sier Støre.

