annonse

annonse

Amerikanere foretrekker tidligere president Trump fremfor president Biden i et hypotetisk presidentvalg i 2024 med god margin.

Tallene kommer frem i en ny meningsmåling foretatt av Fivethirtyeight.

Mens meningsmålingen fant at 55 prosent av amerikanerne planlegger å stemme på en demokratisk kandidat i presidentvalget i 2024, leder Trump over Biden i et hypotetisk presidentvalg med seks prosentpoeng – 53 prosent mot Bidens 47 prosent.

annonse

Meningsmåling viste også at Florida-guvernør Ron DeSantis (R), som ennå ikke har vist noen indikasjon på at han vil stille i 2024, også leder over Biden med seks prosentpoeng – 53 prosent mot Bidens 47 prosent.

Trumps parti

Likevel fortsetter Trump å dominere det hypotetiske republikanske primærfeltet:

2024 National Republican Primary Poll: Trump 79% (+58)

Pence 21%

.

Trump 64% (+28)

DeSantis 36% The Premise Poll ~ 155 Adults ~ 7/15-7/16https://t.co/LiA5h6EiK0 — PollTracker (@PollTrackerUSA) July 28, 2022

annonse

Dessuten sier 82 prosent av respondentene at de til en viss grad aksepterer muligheten for at Trump kan stille til valg i 2024, mens 60 prosent opplyser at de mener at Biden ikke bør stille ved neste presidentvalg.

Meningsmålingen blir publisert i det USA går inn i en lavkonjunktur i det andre året av Bidens presidentskap, samtidig som amerikanere sliter med skyhøy inflasjon og høye drivstoffpriser.

Trump vil stille

Trump har ikke lagt skjul på sin intensjon om å stille i presidentvalget i 2024 og har holdt seg høyrøstet gjennom hele Bidens presidentperiode. Denne uken la han frem 42 politiske forslag under America First Policy Institute (AFPI)-toppmøtet i Washington, D.C., hvorav mange fokuserte på temaet «lov og orden». Andre temaer inkluderer å være tøff mot Kina, prioritering av valgintegritet, kamp mot sensur samt å sikre amerikansk produksjonsuavhengighet.

Trumps uttalelser kommer etter et intervju New York Magazine, hvor den tidligere presidenten innrømmet at han allerede hadde tatt en avgjørelse om å stille som presidentkandidat igjen i 2024.

– Jeg vil si at min store avgjørelse vil være om jeg går før eller etter mellomvalget, sa han til magasinet.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse