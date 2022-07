annonse

Martin Ødegaard (23) får en permanent lederrolle i Arsenal. Kapteinsvalget ble bekreftet en uke før den nye Premier League-sesongen.

Arsenal gikk ut med nyheten i forkant av lørdagens treningskamp mot Sevilla.

Framover er Ødegaard fast kaptein for både klubb og landslag. Drammenseren har båret armbindet for Norge siden han ble utnevnt i mars i fjor.

Det lå i kortene at Ødegaard kom til å bli valgt som Arsenal-kaptein. Han har i lang tid høstet mye ros fra manager Mikel Arteta for sine lederegenskaper. 23-åringen uttalte nylig at han trives med å ha ansvar.

– Jeg føler meg mer selvsikker og roligere på banen, så jeg prøver å bruke det på en god måte og gjøre det beste for laget. Jeg tror alle her forventes å ta en lederrolle selv om man er ung, sa Ødegaard til BBC.

Har prøvd seg

Playmakeren har vært i Arsenal siden januar 2021. Det første halvåret var på utlån fra Real Madrid før overgangen ble gjort permanent. I alt står Ødegaard med ni mål på 60 kamper for London-laget.

Arsenal startet sist sesong med Pierre-Emerick Aubameyang som kaptein. Han havnet i unåde hos Arteta og ble fratatt rollen i desember. Alexandre Lacazette tok over bindet ut sesongen, mens Ødegaard var kaptein de gangene den franske spissen ikke var på banen.

Lacazette forlot klubben tidligere i sommer, og Ødegaard ble sett på som en naturlig etterfølger. Nordmannen har vært kaptein i Arsenals sesongoppkjøring.

Bytter ofte

Arsenal har hatt relativt hyppige kapteinsskifter de siste årene. Aubameyang tok over for Granit Xhaka i november 2019, etter at sveitseren hadde vært kaptein i bare et par måneder.

Før det var Laurent Koscielny kaptein i én sesong, mens Per Mertesacker, Arteta og Thomas Vermaelen hadde bindet to sesonger hver før det.

Førstkommende fredag starter Premier League med byderbyet mellom Crystal Palace og Arsenal.

Fakta om Martin Ødegaard

Dette er fotballspilleren Martin Ødegaard:

* Alder: 23 år (født: 17. desember 1998)

* Posisjon: Midtbanespiller

* Klubb: Arsenal

* Tidligere klubber: Strømsgodset (2014-15), Real Madrid (2015-21), Heerenveen (lån, 2017-18), Vitesse (lån, 2018-19), Real Sociedad (lån, 2019-20), Arsenal (lån, 2021), Arsenal (permanent avtale 2021)

* Kamper/mål for Arsenal: 60/9

* A-landskamper/-mål: 43/2

* Debut for A-landslaget: 28. august 2014 (0-0 mot De forente arabiske emirater)

* Aktuell: Ble lørdag utpekt som Arsenal-kaptein foran 2022/23-sesongen.

