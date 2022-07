annonse

De mener Abid Raja bør tenke seg om hvilke signaler han sender unge, og rusavhengige, når han gjør det til mediesak at han vil ta seg en joint.

Det er på tide å legalisere cannabis uttalte Venstre-nestleder og tidligere kulturminister Abid Raja.

– Jeg vil at man skal kunne kjøpe cannabis i trygge former, akkurat som i Nederland. Om det er en slags sigar-sjappe, eller whatever man kaller det. Eller kanskje et eget pol? sa Raja til Morgenbladet.

Men Senterungdommen er uenig

– Venstres rusromantisering kan bidra til at flere unge tar valg som kan få store konsekvenser for dem. For narkotiske rusmidler er fortsatt farlig, selv om Venstres nestleder vil ta seg en joint og deres ungdomsparti prøver å appellere til ungdom med at man må «Legalize it», skriver Andrine Seppola og Dorthea Elverum, ledere i Senterungdommen i Vårt Land, og legger til:

– Veien fra en joint til avhengighet er kort. Det er få rusavhengige som har startet rett på heroin, og når man prøver ut cannabis, er det få som tenker at en joint kan ødelegge liv. Det er ufattelig mange som har fått livet sitt ødelagt av narkotika.

De mener det er uansvarlig å ufarliggjøre narkotika, og helt absurd at en tidligere statsråd og nåværende stortingsrepresentant gjør det.

– For vi må huske hvem vi tar rusdebatten for. Det er ikke en liberaliseringssak for ungdom, det handler om å hjelpe de som har fått livene sine rasert av rusen, sier Senterungdommen, og minner om at rus er farlig:

– Ungdom er en utsatt gruppe som er sårbar for å bli avhengig, både av lovlige og ulovlige rusmidler.

Raja fremstiller saken som om legalisering vil føre til at flere får hjelp. Men det stemmer ikke, hever lederne i Senterungdommen. Det er mulig Abid Raja synes dette var et artig sommerutspill, eller om han faktisk ville ta seg en joint?

