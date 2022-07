annonse

Jonas Gahr Støre har knapt sittet ett år i statsministerstolen.

Likevel krever stadig flere hans avgang. Grunnen er de ekstreme prisene på strøm og at Støre angivelig ikke gjør nok for å bekjempe krisen.

Enkelte håper også at kong Harald vil avsette regjeringen. Grunnlovens paragraf 12 slår nemlig fast at kongen selv velger sitt råd. En juridisk ekspert som Resett har snakket med, bekrefter at muligheten i teorien er til stede.

Resett spurte også statsministeren selv om han vil trekke seg hvis kongen anmoder han om det og hvorfor han er den rette til å lede landet nå.

Her er svaret vi fikk.

I fjor tiltrådte Jonas Gahr Støre som statsminister etter åtte års høyrestyre. Støre er nå inne i sin tiende måned som statsleder.

På denne korte tiden har Støre rukket å få flere kriser og problemer i fanget, blant annet Fosen-dommen i oktober, angrepet på Ukraina i februar og ikke minst rekordlav fyllingsgrad i landets vannmagasiner.

Det sistnevnte har drevet en allerede høy strømpris enda lengre oppover, samtidig som elektrisitet sendes ut av landet i rasende tempo. Fra nest siste til siste uke i juli tredoblet eksporten seg.

Hittil har Støre mer eller mindre avvist å innføre restriksjoner på eksport, makspris på innenlands strøm eller minstekrav om fyllingsgrad i magasinene.

Les også: Frykter handlingslammet Støre helt til 2025, etterlyser nyvalg nå: – Pengene strømmer ut av folks lommer

Den politiske opposisjonen og flere velgere beskylder nå Støre for handlingslammelse i møte med galopperende priser på strøm, uhemmet eksport og nær uttørkede magasiner.

Arbeiderpartiet mener derimot at alle krisene som Støre må hanskes med, stammer fra forrige regjeringstid, nærmere bestemt Høyre og daværende statsminister Erna Solberg.

Ikke desto mindre krever flere at Støre nå viser handlekraft – eller går av. Nylig toppet det seg da Nettavisen-kommentator Kjell-Magne Rystad tok til orde for nyvalg i Norge, til tross for at Støre bare har sittet ti måneder som statsminister og har tre år igjen av tiden.

Rystad illustrerer et scenario hvor Støre blir fullstendig paralysert mens samfunnet gjennomgår den ene krisen etter den andre, men likevel forblir sittende helt til 2025.

Nyvalg er som kjent ikke mulig i Norge.

Grunnloven slår fast at Stortingets 169 representanter «plikter å motta valget» (paragraf 63) og sitter «i fire sammenhengende år» (paragraf 71).

Med andre ord kan representantene hverken fjernes av andre eller selv fratre. Og trusler om at de skal legge ned sin lovgivende gjerning vil kunne rammes av straffelovens bestemmelser om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Den som adlyder en befaling hvis hensikt er å forstyrre Stortingets frihet og sikkerhet, gjør seg derved skyldig i forræderi mot fedrelandet.

– Grunnlovens § 85

Stortingets partipolitiske sammensetning og fordeling av mandater forblir med andre ord uforandret frem til 2025. Dermed sitter Støre nokså trygt – med mindre også hans egne partikamerater til slutt vender seg imot ham.

Nyvalg går ikke – men kan regjeringen avsettes? Kan kong Harald V nærmere bestemt gi Støre og hans mannskap sparken?

Grunnlovens paragraf 12 er klinkende klar på at kongen som person «selv velger et råd» av stemmeberettigede borgere av Norge. Implisitt har kongen da også mulighet til å avskjedige hele eller deler av regjeringen.

Saken fortsetter.

Men som kjent kan Grunnloven ikke tolkes dønn bokstavelig, men må leses sammen med det som kalles konstitusjonell sedvane, det vil si uskrevne regler og oppfatninger som har vunnet hevd etter den negative parlamentarismens gjennomslag i 1884 og deretter bruddet med Sverige i 1905.

Vi forlater derfor hverdagspolitikken, og beveger oss over til rettslære. Hva sier ekspertene i Norges statsforfatning?

Resett har henvendt seg til professor Benedikte M. Høgberg ved Juridisk institutt ved Universitetet i Oslo. Høgberg tar seg et avbrekk fra båtferien for å forklare den dagsaktuelle, om enn bare teoretiske problemstillingen hvor en regjering får sparken.

Høgberg uttaler seg på generell basis, uten henblikk på Støre og strømprisen.

Høgberg kan først og fremst avkrefte at Grunnlovens paragraf 12 lar kong Harald oppnevne og kaste statsråder etter eget, rojale godtbefinnende.

– Selv om det står at Kongen selv velger sitt råd i Grunnloven paragraf 12, ble dette endret ved parlamentarismens gjennombrudd i 1884, men uten at ordlyden i paragraf 12 ble endret, forklarer Høgberg.

– Det er blitt konstitusjonell sedvanerett at Kongen utpeker en statsminister på grunnlag av den parlamentariske situasjonen i Stortinget og etter råd fra avtroppende statsminister og stortingspresidenten.

Saken fortsetter.

– Vet du om historiske eksempler hvor kongen, enten offentlig eller på bakrommet, har anmodet statsministeren om å fratre?

– Det er bare i situasjoner hvor det ikke er samsvar mellom den parlamentariske situasjonen i Stortinget og de råd Kongen får at Kongen selv må treffe et valg. Dette skjedde etter valget i 1927 og Kongen valgte da i januar 1928 å utnevne statsminister Hornsrud til landets første Arbeiderparti-regjering.

Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer.

– Grunnlovens § 12

Som kjent forkastet Haakon VII avtroppende statsminister Ivar Lykkes (H) råd om å la Bondepartiet danne regjering, og gav heller oppdraget til Arbeiderpartiet, som i 1927-valget var blitt Stortingets største parti. Herfra stammer kongens berømte ord «Jeg er også kommunistenes konge».

– Arbeiderpartiet var det største på Stortinget og de øvrige partier hadde ikke klart å etablere en alternativ koalisjon. Hornsrud-regjeringen ble felt allerede i februar 1928 ved mistillitsvotum i Stortinget, bemerker Høgberg.

– Så kongen vil kanskje kunne sparke regjeringen hvis Stortinget ikke er i stand til det, Høgberg?

– Etter unionsoppløsningen i 1905 har det vært sikker praksis for at Kongen ikke avsetter en regjering. Praksis i Norge er at en regjering enten bestemmer seg for å gå av, eller den går av etter nederlag ved valg fordi den parlamentariske situasjonen på Stortinget har endret seg, eller den felles gjennom mistillit i Stortinget.

Saken fortsetter.

– Om Kongen fortsatt har en slags «restkompetanse» etter Grunnloven paragraf 12 til formelt å avsette en regjering i helt ekstraordinære situasjoner, kan nok diskuteres. Men så lenge Stortinget ikke er praktisk forhindret fra å votere over mistillit – og man har en mindretallsregjering slik vi har i dag – vil nok det rettslige utgangspunktet være at Kongen ikke kan avsette en regjering. Man må i stedet vente til Stortinget eventuelt feller den ved mistillit, lyder Høgbergs vurdering.

De som har festet sin lit til at kongen vil ta ansvar i en krisesituasjon hvor regjeringen anses å være handlingslammet, blir med andre ord skuffet. Men hva med nyvalg? Vi spør Høgberg hvorfor Norge ikke har en slik mekanisme.

Les også: Strømprisen ute av kontroll: Nå åpner han for skattelette



– Enkelte har foreslått at man burde hatt mulighet for å skrive ut nyvalg i Norge, men forslag om dette har hatt marginal oppslutning blant de politiske partier i Norge. Historisk skyldes dette at Stortinget har ansett muligheten for å felle en regjering ved mistillit som en tilstrekkelig reaksjon hvis regjeringen gjør en dårlig jobb.

Statsministeren og statsrådets øvrige medlemmer samt statssekretærene kan uten foregående dom avskjediges av kongen etter at han har hørt statsrådets betenkning derom.

– Grunnlovens § 22

– I nyere tid har vi i Norge heller ikke erfaring med at sammensetningen på Stortinget gjør det vanskelig å danne regjering, slik situasjonen eksempelvis har vært i Italia. Det gjør også at behovet for å skrive ut nyvalg mindre, avrunder professor Høgberg.

Resett har også forsøkt å få tak i professor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen, som i likhet med Høgberg spesialiserer seg på Norges statsforfatning. Holmøyvik har foreløpig ikke vært tilgjengelig nå i ferieperioden.

Saken fortsetter.

Vi har imidlertid kontaktet Statsministerens kontor (SMK) for en kommentar. Det er statssekretær Wegard Harsvik som svarer på statsminister Jonas Gahr Støres vegne.

Resetts spørsmål:

Hvis H.M. Kongen anmoder statsministeren om å fratre, vil statsministeren etterkomme anmodningen eller bli sittende?

Svar fra SMK:

På et generelt grunnlag kommenterer vi ikke rent hypotetiske spørsmål.

Resetts spørsmål:

Statsministeren har fått mange kriser og problemer i fanget, blant annet Fosen-dommen, krigen i Ukraina og ikke minst den såkalte strømkrisen. Deler av dette er enten arvet fra forrige regjering eller skyldes forhold utenfor statsministerens kontroll.

Samtidig vil mange mene at strømproduksjon, -eksport og -beredskap både er statsministerens ansvarsområde og noe som statsministeren kan regulere. Hvorfor er statsministeren den rette til å lede landet og folket gjennom disse utfordrende tidene?

Svar fra SMK:

Regjeringens oppdrag er å gjennomføre planlagt politikk og håndtere situasjoner som oppstår, også kriser. Regjeringen har kontinuerlig jobbet med strømsituasjonen, også hele denne sommeren.

I tillegg til strømstøtten som allerede er på plass, ser regjeringen nå på flere grep som avhjelper situasjonen på kort og lang sikt.



