Den kalles ofte «Norges rareste kommune».

Kinn kommune på Vestlandet ble opprettet i 2020 ved at Flora og Vågsøy kommuner ble sammenslått. Det som skiller Kinn fra mange andre, er at kommunens territorium består av to geografisk atskilte deler.

Utenlands er det vanlig at byer har eksklaver. Eksempler er New York, Moskva, Manilla, Roma og San Jose, California.

De 3.500 innbyggerne i Bremanger kommune, som ligger mellom Flora-delen og Vågsøy-delen, valgte å stå utenfor Kinn. Det gjorde også 60 prosent av velgerne i Vågsøy, men ble ikke hørt av Solberg-regjeringen.

Nå anbefaler en kritisk rapport at Kinn kommune oppløses. Den store avstanden mellom Flora-delen og Vågsøy-delen gjør at kommunen ikke har felles bolig- og arbeidsmarked, hevdes det i rapporten.

Hele 2 timer og 15 minutter tar bilturen mellom Flora-delen og Vågsøy-delen. Med båt er reisetiden litt over en time.

– Våre analyser viser at innbyggerne og flertallet av de ansatte i Kinn kommune vil være best tjent med kommunen blir delt i nye Flora og nye Vågsøy kommuner.

– Det vil legge til rette for bedre regional utvikling – for befolkning, næringsutvikling og samfunnsutvikling mer generelt, står det i rapporten fra Kommunekonsult AS, gjengitt av NTB.

Videre skriver rapportens forfattere at sterkere befolkningsvekst og næringsutvikling er uteblitt fra både Flora-delen og Vågsøy-delen.

– Så langt har en ikke sett slike virkninger. Tvert imot har det blitt reduksjon i folketallet både i Kinn og i de nye kommunedelene Vågsøy og Flora.

