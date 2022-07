annonse

En medaljong som angivelig beskytter mot corona.

En virolog som mener seg feilsitert av VG, og nå sist statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt som fyrer løs mot Märtha Louise’ sjaman-partner.

Det er noen av ingrediensene i en av sommerens mer selsomme medieoppkok. La oss gå tilbake til tirsdag 26. juli. Da ble det kjent at Durek Verrett, prinsessens forlovede, hadde testet positivt for covid-19 etter sitt besøk i Norge.

I en video som han postet på Instagram, fortalte Verrett at han nektet å motta legehjelp, og skrev i et innlegg at en spesiell medaljong bidro til å gjøre ham frisk – en medaljong han som han selger på sin hjemmeside for over 2.000 kroner, skrev VG.

Samtidig skaffet VG en uttalelse fra en virolog ved Oslo universitetssykehus. Virologen sa egentlig «For de som har vært farao i sitt tidligere liv, så må det være fint med en sånn medaljong, men for andre vil jeg ikke anbefale det».

Men nesten som med sjamansk magi forvandlet VG virologens uttalelse til «For de aller fleste er det neppe å anbefale». Da virologen ble gjort oppmerksom på dette, måtte VG korrigere sitatet, skriver Nettavisen. Men da var det for sent.

Den feilsiterte virologen ble umiddelbart mistolket av krenkelsesfolket, som mente virologen indirekte sa at medaljongen kanskje kan være nyttig for et fåtall. Nå fikk ikke bare sjamanen, men også hans rake motsetning virologen gjennomgå i sosiale medier, herunder av samfunnsdebattant Kjetil Rolness i et Facebook-innlegg.

I dag er det Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær for helseminister Ingvild Kjerkol, som braser ut i VGs journalistiske heksebrygg. På sin private Facebook-side legger Bjørkholt, som er allmennlege, lite imellom i sin omtale av Durek-medaljongen:

– Ikke bare lurer han penger fra syke mennesker på fusk og bedrag, men man kan risikere at godtroende mennesker med alvorlig sykdom unnlater å oppsøke lege for få virksom behandling. Direkte skammelig!

Det ble selvsagt raskt fanget opp av VG, og avisens sak om Bjørkholt er nå Norges mest leste nyhet på Storyboards liste.

