Har over 400 millioner i overskudd på ti år.

Pizzabakeren tilbyr kun henting i restauranten eller levering hjem til deg, og har hverken bord, stoler eller servitør. På få år har den Sandnes-baserte kjeden utvidet antallet utsalgssteder i Norge, fra Kirkenes i Finnmark til Farsund i Agder.

Det er åpenbart en modell som slår an blant Ola og Kari. I fjor omsatte Pizzabakeren for 1,4 milliarder kroner. Kjedens filialer endte med et resultat før skatt på 139,6 millioner, og hever dermed overskuddet betraktelig fra 94 millioner i 2020.

Det er Stavanger Aftenblad den rykende ferske nyheten kommer fra. I tillegg til overskuddet hos kjedens filialer kan Pizzabakeren Invest, som eier navnet og konseptet og leier dette ut til filialene, gni seg i hendene.

Eierne Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen, med flere, dro inn 88 millioner før skatt. Etter skatt må de klare seg med «bare» 69 millioner.

Siden 2011 har Pizzabakeren Invest et akkumulert overskudd på over 400 millioner kroner og omtrent like mye utbetalt som utbytte.

Det er tilsynelatende god fortjeneste i å selge brød med saus og pålegg. På Pizzabakerens meny finner vi blant annet en pizza med ost og tomatsaus til 135 kroner, mens varianter som Biffen og Meksikaneren koster 229 kroner.

