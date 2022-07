annonse

Kjøttselskapet Jens Eide ligger an til å betale nesten 10 millioner kroner for strøm i år, mot 1,5 millioner i fjor, melder NTB.

– Det er så respektløst av regjerende myndigheter at det ikke kan beskrives. At man ikke kan frakte, leie, eie og fordele strømprisen likt over hele landet, er fullstendig uforståelig, sier Jens Eide, daglig leder i kjøttselskapet Jens Eide AS til Nationen.

Torsdag denne uken ble det satt ny rekord da strømprisen passerte 4,22 kroner per kilowattime i Sørvest-Norge.

Vanskelig tider i møte

Selskapet mottar ingen strømstøtte. Ifølge Eide ligger de an til å måtte betale mellom 8 og 10 millioner kroner i strømregninger i år, mot 1 til 1,5 millioner kroner i fjor, skriver NTB.

– Da har vi et investeringsbudsjett som ikke har plass til noe. Per nå er det ikke økonomisk mulig å utvikle bedriften, sier Eide.

