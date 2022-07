annonse

annonse

Etter Oslo-skytingen 25. juni oppfordret statsminister Jonas Gahr Støre moderate muslimer til å «snakke ut mot både holdninger og handlinger» mot LHBT-personer. Men da fikk han reaksjoner.

– Denne nokså uskyldige uttalelsen har bidratt til en del harme i de muslimske organisasjonene her til lands, skriver Mahmoud Farahmand i Nettavisen, og legger til:

– Som vanlig er talspersonene i disse organisasjonen forferdet over at ordene terror og islam/muslimer nevnes i samme setning.

annonse

Les også: Cemal Knudsen Yucel: – Det er de som fordømmes av islam som er ofrene (+)

Farahmand er stortingsrepresentant for Høyre, og hevder at muslimske organisasjoner bruker islamofobi for å umuliggjøre all kritikk av islam og de politiske overbevisningene forbundet med denne religionen.

– På denne måten vil enhver debatt om islams rolle i diverse negative sammenhenger spore helt av, og få det hele til å handle om rasisme og diskriminering, mener Farahmand, og ser et mønster:

annonse

– Med dette som bakteppe er reaksjonen fra muslimske organisasjoner på Støres anmodning om at muslimer må ta et større ansvar for hatet som spres, nokså gjenkjennelig.

Les også: Minorg-leder Qasim Ali: – Støre, her bommet du grovt

Etter nesten ti år med å be muslimer bidra til å forebygge terror, ser vi liten effekt bortsett fra større statsstøtte til en rekke organisasjoner som ofte taler med to tunger, mener Farahmand.

– De snakker varmt om likestilling til journalister, men praktiserer strikt kjønnsdeling. De snakker om homofiles rettigheter, men forkynner forakt for homofile. Og de snakker om vestlige verdier, men tilhører organisasjoner som aller helst vil demontere det vestlige samfunnet.

Farahmand skriver at vi trenger bedre allierte enn disse for å oppnå mer toleranse og respekt for menneskets ukrenkelige rettigheter.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT