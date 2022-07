annonse

Vi vanlige folk ser ikke snurten av pengene i alle fall. Det eneste vi opplever er at vår kjøpekraft synker, og det så mye at vi må endre vårt liv.

I skrekk for enda en strømregning så må vi sitte i mørket og fryse. En tredjedel av oss har blitt tvunget til å la bilen stå på grunn av økonomi. Ikke av kjærlighet for klima og miljø, eller i ønske om Det grønne skifte. Kanskje det er metoden for å få ned utslippene – gjøre det så dyrt at bare politikere har råd.

«Prissmitte»

En ting er like sikkert som banken, politikernes grådighet er bunnløs. Først så prissettes vår energi til et nivå som ligger i verdenstoppen. Det kalles «prissmitte», hvis utlendinger betaler en høyere pris, så må vi nordmenn også betale det samme, pluss moms.

Så godt som all strøm i Norge er kontrollert av offentlig sektor, og da forsvinner de økte strømregningene rett i det sorte hullet. Støre og næringsminister Vestre skal bruke pengene på vindkraft og batterifabrikker. At det er noe Norge aldri har gjort før, nevnes ikke. Tyskland og Nederland har flere hundre års erfaring, det virker som en uvesentlighet, i alle fall i festtalene. Vi mangler også ingeniører, men det forstyrrer ikke en politikers visjon.

Milliardene ender i noen lommer, men det er nok tvilsomt om de kommer fellesskapet til gode.

Karbonfangst

Oslos byrådsleder Raymond Johansen og hans partnere i MDG skal bruke strømprofitten til karbonfangst på byens søppelanlegget. Så skal de selge konseptet til utlandet og bli rike. Det er som en drøm, særlig når de bruker andres penger. Da er deres risiko minimal, og det er vanlige folk som sitter igjen med regningen. Men hvis karbonfangsten mot alle odds blir en suksess – da kan politikerne ta all æren.

I disse dager er det ikke tiden for Det grønne skiftet. Prisene har løpt løpsk, det er ikke lønnsomt å bygge, og særlig ikke luftslott. Det er nå en sitter på gjerdet og venter. Men vi har mange politikere uten praktisk erfaring, de har aldri jobbet og har ikke lært hva en krone er verdt. Trenger politikere mer penger, øker de bare skatter og avgifter. Så er det problemet løst.

