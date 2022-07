annonse

ANSA er de norske utenlandsstudentenes egen organisasjon.

Foreningen har 10.000 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1.200 studiesteder i flere enn 90 land, skriver ANSA på sine nettsider.

Antallet norske studenter i utlandet har jevnt gått nedover siden 2016, men fikk seg for alvor en knekk da corona-pandemien rammet i 2020.

I skoleåret 2021/2022 var det bare 19.400 nordmenn som studerte utenlands med støtte fra Lånekassen. Av disse tok 14.000 en hel grad, mens 5.400 var på utveksling. Det er en nedgang fra 25.300 nordmenn i året 2015/2016.

Nå har ANSA valgt ny president. Det er Anna Handal Hellesnes som tiltrer vervet, samtidig som Sebastian Hytten takker av.

Hellesnes er klar på hva hennes prioriteringer blir. For det første må studiestøtten økes opp til fattigdomsgrensen, men uten at låneandelen samtidig går opp.

Fattigdomsgrensen i Norge beregnes til 247.000 kroner, ifølge EUs indikator. For skoleåret 2021/2022 er basislånet for studenter satt til 126.357 kroner.

– Det er helt nødvendig at studiestøtten økes, ellers vil ikke studier være et reelt valg for alle. Her opplever jeg at de fleste er enige, men at det er en treghet i systemet, uttaler Hellesnes i en pressemelding, gjengitt av NTB.

Studenter gjør som kjent mer enn å bare delta på forelesninger og arbeide i lesesalen. En annen kampsak for ANSA er derfor gratis prevensjon og tilgang til abort i land som har en restriktiv politikk rundt dette.

– Jeg er stolt av at organisasjonen trekker fram dette helsetilbudet og vil sikre det som er grunnleggende rettigheter, sier Hellesnes.

Fra neste høst er det innført ekstra stipend til å dra på utveksling til Brasil, India, Kina, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea, melder Lånekassen.

Dette er Norge prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning, og skal stimulere flere til å velge ikke-engelskspråklige land.

