Restaurant-arbeidere i USA har lenge vært en lavlønnsgruppe.

Ifølge føderale Fair Labor Standards Act skal ansatte i restaurantbransjen minst ha 7,25 dollar i timen, tips inkludert.

Det tilsvarer 70 norske kroner. Flere stater har imidlertid høyere minstelønn, herunder 13,20 dollar i New York.

I byen Hendersonville i North Carolina søker Chick-Fil-A, en fastfood-kjede som spesialiserer seg på kylling, etter nye medarbeidere til å betjene drive-thruen.

Og problemet? Restauranten ville gi dem tittelen «volontør», eller frivillig, og avlønne dem med kuponger som de kan innløse i gratis kyllingburgere.

«Vi ser etter frivillige til vår nye Drive Thru Express! Tjen fem gratis retter per utført skift (1 time). Ta kontakt for mer informasjon», lød annonsen.

Det skaper kakkel i sosiale medier. Facebook-innlegget med den spesielle annonsen ble til slutt slettet av restauranten, skriver NY Post.

– Betal arbeiderne penger, ikke kylling, oppfordrer en person.

– Glad for å se at dere slettet det høyst ulovlige volontør-innlegget, heter det fra en annen. North Carolina har for øvrig en minstelønn på 7,25 dollar.

Ledelsen ved Chick-Fil-A-filialen bedyrer at de bare ville gjøre noe «morsomt og kreativt» for samfunnet og ikke mente å bryte loven.

