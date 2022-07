annonse

annonse

Youtuberen Felix «PewDiePie» Kjellberg er kansellert. Vel, det spørs. Den svenske stjernen med 111 millioner abonnenter hisset på seg mobben denne uka for å gjøre narr av en døv TikToker – med veldig lange negler. Anklagene spenner fra mobbing av funksjonsnedsatte til rasisme: «Offeret» er nemlig både døv og svart.

I videoen «My Dog Cringes at TikToks..» er Scarlet May en av mange som blir kommentert av PewDiePie – eller bikkja. Storm i et vannglass? Pretty much. Skal vi tro PewDiePie, fikk han ikke med seg at gestikuleringen var tegnspråk.

Not Pewdiepie making fun of a deaf woman??? pic.twitter.com/sugizTcosx — 𝑰𝒄𝒆𝒅 (@Iced_Exponet) July 27, 2022

annonse

Og skal vi tro Scarlet May, er hun verken særlig støtt eller har hatt noe ønske om å kansellere PewDiePie. Hun synes hele saken er omtrent like cringe som de fleste av oss. Selv har hun 6,3 millioner følgere på TikTok og sier i en responsvideo at hun er vant til å høre mye – som at neglene hennes både er tåpelige og distraherende. Hun mener likevel at det var unødvendig av PewDiePie, og uttrykker frustrasjon over fordommene mange har om akrylnegler blant tegnspråklige.

Det var verre med alle som ble tredjehåndskrenka. PewDiePie fjernet klippet etter skitstormen på sosiale medier og la til en redegjørelse som kommentar. Kansellering?

annonse

Kulturell appropriasjon

Det sveitsiske reggaebandet Lauwarm er i hvert fall kansellert – etter anklager om kulturell appropriasjon. Bandet fikk kuttet og avlyst konserten sin i Bern. Noen blant publikum hadde reagert på hårfrisyren til sangeren Ronja Maltzahn. Dreadlocks er jo som kjent upassende for folk av hvit og privilegerte herkomst!

Arrangøren beklaget sin manglende, woke dømmekraft. Det er unektelig morsomt. Med samme logikk er det rart om bandet ikke skal scenenektes for å faktisk spille jamaicansk reggae. Ikke bare appropriere looken. La oss ta tiden. Kanskje det demrer for slike arrangører, etterhvert. At de neppe kommer langt om de luker vekk utøvere av en rekke sjangre som ikke er ofre kolonialisme eller rasisme.

Sensitivitet, takk!

I det hele tatt er det mye som tyder på at mange ikke er hensynsfulle og følsomme nok. Særlig ikke for bestemte, interseksjonelle gruppers «førstehåndsperspektiver». Også her i Norge:

Les også: Reggaemusiker anklaget for kulturell appropriasjon – konsert avlyst

Forfatteren Teuta Dibrani mener nå at tiden er overmoden for norske «sensitivitetslesere». For hvem kjenner vel «karakteren bedre enn en med samme bakgrunn», spør Dibrani på woke og sikter til en slags «leser med ekstra kunnskap». Selv kan vi lese i Vårt Land at hun ikke forstår hvordan dette skiller seg fra annen «god research».

Debatten har pågått en liten stund. «Det er ikke litteraturens oppgave å ivareta lesernes følelser», sa Kari Marstein, forlagssjef i Gyldendal, til Vårt land for et par uker siden. Hun forsto poenget, men mente at «hele sensitivitets-begrepet er problematisk».

annonse

«Kanselleringskulturen har altså klart å drive frem et eget marked for kanselleringsforsikring», kommenterer Magnus Vanebo treffende i Subjekt denne uka:

«Det er unektelig genialt. Nå kan moralens portvoktere stå på både utsiden og innsiden av institusjoner de ønsker å ramme, og samtidig få betalt i valgfri valuta: kroner eller innflytelse.» At forfattere heller ikke er redusert til eller bundet av sin egen bakgrunn, hudfarge, kjønn og «levd erfaring», er som Vanebo påpeker, en «fiksjonens og fantasiens triumf».

Utrygg lesning?

Torgrim Eggen advarer også mot et slikt type «ideologisk korrekt litterært komitéarbeid» i Klassekampen lørdag. Her bekrefter han at dette nå har blitt «en debatt mellom forfattere og forleggere».

Norske forfattere er kanskje allerede ganske «sensitive», påpeker Eggen. «Det er brei venstrekonsensus i Forfatterforeningen, og sjansen for at et norsk forlag skulle utgi for eksempel en bevisst rasistisk tekst, er lik null.»

Tilslutt kan vi spørre som ham og kanskje forvente kanselleringer: «Hvilke forlag mener at sensitivitetslesere vil styrke litteraturen? Det har vi ikke fått svar på ennå. Imens truer forfattere med å forlate forlaget sitt når dette blir aktuelt.»

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT