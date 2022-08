annonse

FNs generalsekretær poengterte i sin tale i dag at den eneste garantien for at atomvåpen aldri vil bli brukt, er at de elimineres.

– Risikoen for spredning av atomvåpen øker

Ifølge FNs generalsekretær António Guterres finnes det nå nesten 13.000 atomvåpen plassert i våpenarsenaler rundt omkring i verden. Han sier også at risikoen for spredning øker samtidig som mekanismene som skal hindre opptrapping svekkes.