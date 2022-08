annonse

På grunn av økte priser har en tredjedel av Norges husholdninger fått en dårligere økonomi siden januar, ifølge en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Andelen som sliter økonomisk er økende. – Det er enkelte faresignal her, sier forsker Christian Poppe til NRK.

Evnen til å betale regninger, renter og avdrag blir beskrevet som problematisk for en fjerdedel av alle husholdninger.

– Vi har fått en dyrtid som har bygget seg opp siden i fjor høst og forsterket seg gjennom vinteren. Da snakker vi om høyere priser på strøm, drivstoff, mat og økte renter. Summen av dette slår ulikt ut og noen blir ramma ekstra hardt, sier Poppe.

To tredjedeler oppgir at de må begrense forbruket. Slik som redusert strømforbruk, bruk av bil og mindre sosial omgang. Mens 21 prosent sier de har redusert matbudsjettet for å få endene til å møtes. Dette tallet stiger til over 60 prosent for de som er hardest rammet av økte priser.

– Det er enkelte faresignal i denne rapporten og det er den høye andelen som forteller at de må spare inn på matbudsjettet. Det er jo grenser på hvor lite en kan bruke på mat og for enkelte har en jo allerede hatt lite penger til mat, sier Poppe.

Sammenliknet med juni 2021 er andelen som sliter økonomisk økende, og det er strømprisen som er hovedårsaken. Hele 66 prosent av husholdningene forteller at de har hatt utfordringer med å betale strømregninga.

