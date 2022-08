Norge bidrar nå med 13 millioner til de akutte behovene

– Jeg er bekymret over mat- og ernæringskrisen. Den vanskelige humanitære situasjonen rammer særlig kvinner og barn, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB.

Utenriksministeren forteller videre at Norge bidrar med 13 millioner kroner via FNs arbeid med matsikkerhet og beskyttelse, for møte innbyggerne i Sri Lankas akutte behov for mat, ernæring og beskyttelse.