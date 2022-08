annonse

Flere kilder i Washington opplyser at al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri har blitt drept i et droneangrep i Kabul.

Det hvite hus har ennå ikke bekreftet at det er al-Zawahiri som er drept, men har opplyst at president Joe Biden skal snakke på TV om en vellykket aksjon mot et al-Qaida-mål.

En høytstående embetsmann opplyste tidligere at det var gjennomført et vellykket droneangrep i Afghanistan. Vedkommende sa at antiterroroperasjonen ble gjennomført av CIA i helgen og at det ikke var noen sivile ofre.

Ifølge nyhetsbyrået AP og flere andre medier, inkludertCNN og New York Times, er det al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri som ble drept i operasjonen.

Taliban bekrefter overfor Reuters at en bolig i Kabul ble utsatt for et droneangrep søndag.

President Joe Biden skal tale på TV fra balkongen i Det blå rommet ettersom han fortsatt er i isolasjon på grunn av covid-19-smitte.

Al-Zawahri tok over som al-Qaidas leder etter at Osama bin Laden ble drept av amerikanske styrker i Pakistan i 2011.

Han har blitt anklaget for å ha vært hjernen bak 11. september-angrepene i 2001, der nesten 3.000 sivile ble drept, og han har vært etterlyst siden det.

