«Vil du at alle skal leve som deg?», dette spørsmålet fikk en politiker fra Miljøpartiet de Grønne i Politisk kvarter på NRK P2 28. juli.

Men det har fått et MDG-medlem til å reagere, han mener at spørsmålet passer bedre for andre politikere, de som vil ha økonomisk vekst.

– Jeg tror alle som prøver å sette et mer beskjedent økologisk fotavtrykk og fordele goder mer rettferdig i verden, har fått det spørsmålet. Det ble også stilt til en politiker fra Miljøpartiet de Grønne i Politisk kvarter på NRK P2 28. juli, skriver MDG-medlemmet i Klassekampen, og legger til:

– Det er et tankekors at spørsmålet aldri stilles politikere fra partier som arbeider for fortsatt (og evig) økonomisk vekst i verdens rikeste land.

Han sier at det brukes globalt 600 milliarder dollar for å påvirke oss til å henge med i forbrukskarusellen, og det sosiale presset for å leve opp til reklamens idealer er enormt.

– Den psykiske og sosiale påkjenningen er sterk for den som enten ikke kan eller ønsker å følge med i statusjaget, skriver han, og fortsetter:

– Ensrettingen og kravet om konform livsførsel har aldri vært sterkere, og øker i takt med økningen i økonomisk ulikhet og skjerpet konkurranse i samfunnet.

