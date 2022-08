Pasienten kom inn med knust hæl, noe ortopeden skal ha oversett på røntgenbildet, røntgenlege skal ikke ha blitt tilkalt, og det ble ikke tatt CT. Da pasienten, etter å ha fått kraftige smerter samme kveld, kom tilbake på akuttmottaket, var det for sent. Foten kunne ikke reddes.

«Et klart brudd på det som forventes/bør kreves»

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) konkluderer med at forholdet utvilsomt er et «klart brudd på det som forventes/bør kreves på et norsk sykehus, uansett størrelse».

Hverken ortopeden eller Sørlandet sykehus i Flekkefjord vil kommentere saken som omhandler en legen som ikke er norsk statsborger, men som ble ansatt i 2018. Statsforvalteren i Agder konkluderer derimot med lovbrudd og at det har vært en systemsvikt ved sykehuset.

Ikke første gang det er systemsvikt i Flekkefjord

For ikke så lenge siden ble også en 55 år gammel lege fra Kasakhstan tiltalt for en rekke feiloperasjoner ved det samme sykehuset. Mannen jobbet som overlege i ortopedi i Flekkefjord, men var ikke utdannet ortoped. Da dette ble oppdaget ble mannen fra Kasakhstan både fratatt autorisasjonen som lege i Norge og etterlyst internasjonalt av Kripos via Interpol.

Rettssaken skulle ha startet i mai, men er utsatt fordi tiltalte ikke var blitt lovlig stevnet, ifølge Lyngdals Avis.

Også sykehuset ble anmeldt i den siste saken, men den ble henlagt fordi sykehuset vedtok en bot på 1 million kroner for systemsvikt i forbindelse med feilbehandlinger. Pasienten har imidlertid påklaget henleggelsen av saken.