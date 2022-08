annonse

annonse

Når man kapper av et av hodene til en hydra, vokser det raskt ut et nytt, og monsteret lever videre.

I et amerikansk droneangrep, som USAs president Joe Biden hyller som en «seier for rettferdighet», ble al-Qaidas beryktede – nærmest legendariske – leder, Ayman al-Zawahiri, drept i sitt tilholdssted i Afghanistan natt til tirsdag. Det er ingen tvil om at likvidering av al-Qaidas øverste leder er en kontraterrorsuksess og en triumf for USA, men i seiersrusen maskeres et viktig poeng.

71 år gamle al-Zawahiri ble drept i hovedstaden Kabul, angivelig i et hus eid av Taliban-topplederen Sirajuddin Haqqani. Disse forholdene gir uomtvistelige bevis på at al-Qaidas øverste lederskap opererte fritt i hjertet av Afghanistan – med Talibans velsignelse, beskyttelse og støtte. Dette er stikk i strid med fredsavtalen som fundamentalistene gjorde med amerikanerne, hvor de forpliktet seg til å ikke la transnasjonale jihadistgrupper operere fritt på afghansk jord.

annonse

Det finnes ytterligere bevis på dette forholdet. Kort tid etter at det ble kjent at al-Zawahiri hadde blitt drept, kom Taliban med en uttalelse som «på det sterkeste» fordømte droneangrepet. De afghanske islamistene konstaterte at det «brøt internasjonale prinsipper» og Doha-fredsavtalen med USA. At Taliban selv brøt sine forpliktelser i fredsavtalen ved å huse verdens mest ettersøkte terrorist var tydeligvis irrelevant for dem.

Det burde nå derfor være opplagt – selv for de aller mest godtroende – at Taliban aldri hadde noen hensikt om å holde sine løfter til amerikanerne eller omverdenen. Afghanistan fortsetter å bli en tryggere og tryggere havn for jihadistiske terrorgrupper – spesielt al-Qaida og dens undergrupper og allierte.

Økt tilstedeværelse

Taliban er i alle målestokker de facto alliert med al-Qaida, og førstnevnte fortsetter å beskytte sistnevnte i Afghanistan, samt å gi dem diverse former for operasjonell og materiell støtte. Faktisk kommer Zawahiris død mindre enn to uker etter utgivelsen av en FN-rapport som bekreftet at al-Qaida-lederen «var i live», «kommuniserte fritt» og «rådførte seg» med Taliban, samt at «alliansen mellom Taliban og al-Qaida fortsatt var sterk.»

annonse

Les også: Afghanistan-krigen er over, og Pakistan vant

Samme FN-rapport konkluderte med at «al-Zawahiris tilsynelatende økte komfort og evne til å kommunisere har sammenfalt med Talibans overtakelse av Afghanistan og konsolideringen av makten til sentrale [Al Qaida]-allierte innenfor deres de facto-administrasjon.» FN-rapporten konstaterer også at al-Qaida er etablert i alle områder i Afghanistan, samt at fremmedkrigere fra al-Qaida i det indiske subkontinentet – al-Qaidas filial i Sør-Asia – «er representert på individnivå blant Taliban-kampenheter.»

I lys av USAs ydmykende tilbaketrekning fra Afghanistan, burde det nå derfor være trygt å konkludere med at al-Qaida fortsetter å øke sin innflytelse over hele landet – med Talibans velsignelse. Denne utviklingen vil fortsette på tross av USAs likvidering av al-Zawahiri; også hvis amerikanerne potensielt tar ut neste person i lederrekken til terroristene.

Jihadisthydraen

På tross av all ståheien og den amerikanske triumfismen rundt likvideringen av al-Zawahiri, betyr al-Qaida-lederens bortgang lite i det store og det hele for jihadistgruppen. Selv om terroristorganisasjonen har mistet sin øverste leder, ligger den på ingen måte med brukket rygg, ettersom den er bygd opp for å relativt lett kunne absorbere slike taktiske nederlag, uten større konsekvenser for operasjonell kapasitet.

Al-Qaidas organisatoriske struktur er nemlig designet slik at den ikke er avhengig av enkeltpersoner. Den er som en hydra fra gresk mytologi. Når den blir kappet ved hodet, vokser det raskt ut et nytt, og monsteret lever videre. Dertil har terrorgruppen for lengst lagt beredskapsplaner for slike eventualiteter, og har flere svært kapable potensielle erstattere som kan fylle tomrommet etter al-Zawahiri.

Les også: Israelsk jihadisme-ekspert til Resett: – Taliban vil aldri endre seg (+)

I de øvre rekkene i al-Qaida, er det ikke mangel på individer som står klare for å ta over stafettpinnen for å lede de islamistiske fundamentalistene i deres hellige krig mot de vantroe – hvor hen de måtte befinne seg. Det er derfor lite sannsynlig at al-Zawahiris bortgang kommer til å ha store negative innvirkninger på al-Qaidas operasjonelle evner, eller kapasiteter til å planlegge og utføre terrorangrep verden rundt fra sin base i Afghanistan.

Terror frihavn 2.0

Det som betyr mest for al-Qaidas kapasiteter til å terrorisere omverden er ikke hvem som leder gruppen – det finnes nok av potensielle og habile kandidater – men om terrorgruppen får «roen» til å planlegge og utføre sine terrorangrep, uten å bli kontinuerlig «plaget» og «forstyrret» av fiendtligstilte lokale styresmakter.

annonse

For al-Qaidas fremtid som en slagkraftig og dødelig transnasjonal terroristgruppe er det derfor mindre relevant at al-Zawahiri ble drept, enn at han levde under Talibans beskyttelse i Kabul. Dette forholdet tilsier at Taliban på ingen måte har brutt med al-Qaida – heller tvert om – og det er heller ingen grunn til å tro at de afghanske islamistene kommer til å gjøre det i fremtiden.

Les også: Utfallet av «jihadist-borgerkrigen» i Afghanistan vil få globale følger

Taliban har nå full kontroll over Afghanistan – i større grad enn før 9/11 – og er mer slagkraftige enn noen sinne. Det råder heller ikke lenger noe tvil om at de afghanske fundamentalistene ikke kommer til å gå etter terrorister som opererer på deres territorium. Ved å la al-Zawahiri bo i Kabul, har Taliban likevel overvurdert sin evne til å beskytte disse terroristene. Likvideringen av al-Zawahiri kommer derfor mest sannsynlig til å føre til at Taliban kommer til å være mye mer forsiktig når de skal beskytte disse individene fremover – ikke at de kommer til å forhindre terroristene fra å operere forholdsvis fritt på afghansk jord.

9/11 2.0?

Med Afghanistan godt under Talibans kontroll, har al-Qaida nå en frihavn på samme måte som før 9/11, men sannsynligvis i større grad en tidligere. Dette er en sak som burde bekymre oss alle. Al-Qaidas ideologi er ekspansjonistisk i seg selv, og det endelige målet til fundamentalistene er å opprette et muslimsk kalifat – styrt av sharia-lover – når tiden er moden.

Får å nå dette målet i deres logikk, er terrorangrep mot islams fiender den eneste veien å gå, og al-Qaida virker bedre stilt enn noen sinne for å planlegge og utføre nye spektakulære – 9/11-lignende – terrorangrep fra sin base i Afghanistan. Terrorgruppen har tiden, roen, plassen og sikkerheten til å effektivt trene sine neste generasjons terrorister til å angripe vantro verden rundt.

Les også: 1979: Da det blåste opp til den perfekte jihadistiske storm

annonse

Det er ingen grunn til å tro at de kommer til å ligge på latsiden, og det virker lite sannsynlig at det kan iverksettes effektive tiltak for å stoppe dem i Afghanistan. Det virker derimot helt sikkert at al-Qaida allerede har begynt å planlegge sine neste spektakulære terrorangrep mot sine svorne fiender, og det virker som terroristgruppen står bedre stilt enn noen sinne for å gjøre det.

Dessverre kommer ikke USAs likvidering av al-Zawahiri til å forandre dette faktum på noen som helst måte. For vestmaktene er det bare å begynne å forberede seg mentalt på det verste, slik at vi ikke gjør noen forhastede og dumme beslutninger i stundens hete.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT