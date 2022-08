annonse

Operasjonen for å ta ut den beryktede al-Qaida lederen var nøye planlagt for å unngå å drepe terrorlederens familiemedlemmer.

Fox News melder at CIA hadde brukt flere måneder på å kartlegge «livsmønsteret» til al Qaida-lederen Ayman al-Zawahiri i hans sikre hjem i et velstående nabolag i Kabul, før han ble likvidert. De la etter hvert merke til at al-Zawahiri «ved flere anledninger oppholdt seg i lengre perioder på balkongen, hvor han til slutt ble tatt ut» i et presisjonsdroneangrep.

Han var den eneste som ble drept, sa president Biden i sin tale om angrepet, som også la til at han «godkjente et presisjonsangrep som ville fjerne al-Zawahiri fra slagmarken en gang for alle» 25. juli.

Gyllen mulighet

Den amerikanske overvåkingen viste at al-Zawahiri aldri så ut til å forlate huset, hvor hans kone, datter og barnebarn også tilsynelatende bodde, ifølge CIAs tjenestepersoner.

Men terroristen gikk ofte ut på balkongen tidlig om morgenen, og han var alltid alene, noe som gjorde det til en ideell mulighet til å eliminere ham, samtidig som man minimerte risikoen for å skade familien hans.

Da Biden ble orientert om al-Zawahiris oppholdssted, ba han tjenestepersoner om å gjøre alt i sin makt for å redusere faren for å drepe familiemedlemmer eller andre sivile – eller påføre huset store skader.

Terrorleder

Biden kunngjorde natt til i går norsk tid at al-Zawahiri ble drept i en «vellykket terrorbekjempelse, sist lørdag klokken 06.18 i Kabul.»

USAs president forklarte at al-Zawahiri hadde «koordinert al-Qaidas grener over hele verden» siden bin Ladens død i 2011, inkludert «prioriteringer for å gi operativ veiledning som anmoder og inspirerer til angrep mot amerikanske mål».

I løpet av de siste ukene som leder opp til det amerikanske dronenangrepet, hadde al-Zawahiri lagt ut flere videoer som anmodet til vold, inkludert å be sine følgere om å angripe USA og landets allierte.

