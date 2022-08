annonse

Lisa Esohel Knudsen er rådgiver i Minotenk og forfatter av boken «Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet».

Hun mener vi må vokte oss vel for at ord som «kanselleringskultur» og «krenkehysteri» skal gis ytterligere funksjon som brekkstang for å presse grensene for hva det er akseptabelt å ytre i et samfunn.

Rådgiveren skriver i Agenda Magasin at de som kjemper for sosial rettferdighet, antidiskriminering, likeverd og likestilling, ofte blir sett på som en trussel av det etablerte samfunnet.

– Frykten ser ut til å være at disse kravene vil bli innført med tvang, og at dette kommer til å endre samfunnet drastisk, uten at det finnes måter å ta til motmæle på, skriver Lisa Esohel Knudsen, og legger til:

– På meg virker det som om det er dette det koker ned til: Enkelte misliker at det har blitt mer ubehagelig å holde fast ved stigmatiserende fordommer og stereotypier.

Mener Minotenk er frakoblet virkeligheten

– Nei, jeg mener tvert imot at det norske samfunnet og de fleste nordmenn er tolerante mennesker, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er innvandringspolitisk talsperson. Han mener at mange nordmenn reagerer på flere utspill og synspunkter enkelte organisasjoner ofte kommer med, som ifølge Wiborg er frakoblet den virkeligheten folk oppfatter i hverdagen.

– Når enkelte organisasjoner jobbet for at innvandrere skal få særfordeler så reagerer mange nordmenn instinktivt imot et slikt forslag, fremholder han, og tilføyer at han synes denne typen reaksjon er fornuftig og riktig.

Etablert av Abid Raja

Minotenk er en tenketank ledet av konvertitten Linda Noor. Den ble etablert i 2010 av venstrepolitiker Abid Raja, og de får 4 millioner kroner i statsstøtte. Lisa Esohel Knudsen har studert sosiologi og sammenliknende politikk. Hun har også vært med på å skrive «Håndbok mot rasisme», som er utgitt på Minotenk Forlag og utarbeidet med tanke på undervisningsformål. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Boken begynner med en hilsen fra daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

