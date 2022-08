annonse

annonse

Flere og flere demokratiske velgere ønsker ikke Joe Biden som presidentkandidat i valget i 2024.

Ifølge en ny meningsmåling foretatt av USA TODAY/Suffolk University, offentliggjort fredag, er kun 39 prosent av de amerikanske velgerne fornøyd med president Joe Bidens jobbinnsats så langt i presidentskapet.

Av demokratiske velgere opplyser omtrent tre fjerdedeler å være «fornøyd» med Bidens prestasjoner, mens kun 35 prosent sier at de er «veldig fornøyd».

annonse

Hele 69 prosent av alle amerikanske velgere, inkludert 50 prosent av alle demokrater, håper at Biden ikke stiller til valg for en ny presidentperiode.

De foretrukne presidentkandidat-alternativene for demokratiske velgere var visepresident Kamala Harris og den uavhengige senatoren fra Vermont, Bernie Sanders, som begge får en oppslutning på 18 prosent. Transportminister Pete Buttigieg kommer rett etter, med en oppslutning på 16 prosent.

annonse

De viktigste sakene for demokratiske velgere er abort, hvor 27 prosent av respondentene opplyser at det er deres viktigste prioritet. Et godt stykke bak kommer økonomien, hvor 12 prosent sier at det er deres viktigste prioritet.

Trump

Det kommer også frem i meningsmålingen at tidligere president Donald Trump også er upopulær, da 68 prosent av respondentene, inkludert en tredjedel av republikanerne, håper at han ikke stiller til valg igjen.

Blant uavhengige er mer enn 70 prosent imot at både Trump og Biden stiller til valg igjen.

Hvis presidentvalget ble holdt i dag, ville 45 prosent av velgerne ha stemt på Biden, mens 41 prosent ville ha stemt på Trump.

Feil retning

Det kommer også frem i meningsmålingen at et stort flertall av amerikanerne, 76 prosent, føler at landet deres går i feil retning. Kun 15 prosent av respondentene er av motsatt oppfatning.

Den nasjonale stemningen i USA er mer pessimistisk nå enn på dette tidspunktet under Trumps presidentskap, ettersom en sammenlignbar USA TODAY/Suffolk University-meningsmåling fant at 55 prosent av amerikanerne mente at nasjonen var på feil spor, mens 34 prosent syntes samfunnsutviklingen gikk i riktig retning.

annonse

Seks av ti mente at et tredje politisk parti, eller flere partier, var nødvendig i USA. Kun 25 prosent mener at to partier – Demokratene og Republikanerne – var tilstrekkelig nok.

Meningsmålingen foretatt av USA TODAY/Suffolk University spurte 1000 registrerte velgere mellom 22. juli og 25. juli 2022. Den har en feilmargin på 3,1 prosent.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT