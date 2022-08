annonse

annonse

USAs kongressleder Nancy Pelosi lover at hun og andre kongressmedlemmer ikke vil snu ryggen til sine forpliktelser Taiwan under et omstridt besøk på øya.

– I dag står verden over et valg mellom demokrati og autokrati. USAs besluttsomhet om å bevare demokratiet, her i Taiwan og rundt om i verden, er fortsatt hogd i stein, sa Pelosi i en kort tale under et møte med Taiwans president Tsai Ing-wen, ifølge NTB.

Kina anser Taiwan som sitt territorium, og har reagert sterkt på besøker. De har etter at Pelosis delegasjon landet i Taipei kunngjort flere militærøvelser rundt øya.

annonse

Under møtet takket Tsai for Pelosis engasjement og gå den mektige demokratiske politikeren en hedersmedalje.

– Taiwan vil ikke trekke seg unna i møte med økte militære trusler. Vi vil opprettholde vår nasjons suverenitet og fortsette å holde forsvarslinjen for demokrati, sa hun.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT