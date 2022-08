– Staten tar inn veldig mye penger på strøm for øyeblikket. Dette er en inndragning av penger fra norske familier, sier Solberg i en kommentar til NTB.

Ifølge Erna trodde «alle det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer», men fordi prisene, særlig på Sør- og Vestlandet, har blitt høyere, går nå Høyre inn for 90 prosent allerede fra september av.

Venstre vil ha et bredt forlik

Også Venstres Sveinung Rotevatn krever at regjeringen kommer på banen.

– Regjeringen må snarest komme til Stortinget med et forslag til en strømstøtteordning som skaper trygghet for at folk kan betale strømregningen sin. Da er vi forberedt på å sette oss ned og snakke oss fram til et bredt forlik som forbedrer støtteordningene, skriver han i en kommentar til NTB.

Høyre sier nei til makspris og eksportrestriksjoner

Høyres energipolitiker Nikolai Astrup gjorde det i dag klart at partiet hverken ville gjøre som flere partier og fagbevegelsen har tatt til orde for, å gå inn for makspris på strøm, eller innføre restriksjoner på strømeksporten.

Solberg forklarer motstanden mot makspris slik:

– Hadde dette bare vært spørsmål om folks økonomi, så hadde ikke makspris vært noe problem. Men hvis det er snakk om at det kan bli strømrasjonering til høsten, så hjelper jo ikke makspris, sier Solberg, som mener strømstøtte gir et bedre insentiv til å spare på strømmen.

Ifølge Astrup har vi en priskrise, men ingen energikrise, som i tilfelle ville være et worst-case scenario som kun kan oppstå hvis Russland struper gassen til Europa, og Norge får en tørr og kald vinter.

Også tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla er kommet på banen

Også Gerd-Liv Valla mener regjeringen er for passiv i håndteringen av kraftkrisen.

– Det virker for meg veldig passivt å be kraftprodusentene om å passe på at fyllingsgraden er høy nok. Man kan ikke bare be om det, man må instruere om det. Har man ikke virkemidler, lover eller regler som gjør det mulig, så må man skaffe seg det, sier Valla til NRK.

Hun har engasjert seg i Alternativ Energikommisjon og retter nå sterk kritikk må så vel kraftbransjen, som regjeringen.

– Gi oss en makspris på basisforbruket. Maks 50 øre er Vallas oppfordring til Støre-regjeringen.