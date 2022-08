annonse

Spillerne i Premier League vil foran utvalgte kamper kommende sesong gå ned på ett kne for å markere mot rasisme og diskriminering, melder NTB.

Dermed blir det slutt på denne type politiske markering før hver eneste kampstart.

Det er lagenes kapteiner som er blitt enige om dette, opplyser Premier League.

Åpningskampene kommende helg er blant anledningene der markeringen med å sette det ene kneet i bakken vil skje. Spillerne vil også knele foran Boxing Day-kampene 2. juledag, i siste serierunde, i FA-cupfinalen og ligacupfinalen, samt på utvalgte kampdager i oktober og mars, skriver NTB.

– Vi har bestemt oss for å velge ut viktige anledninger for å knele gjennom sesongen, for å markere at vi står samlet mot alle former mot rasisme. Vi er forpliktet til å utrydde alle rasistiske fordommer og skape et inkluderende samfunn med respekt og like muligheter for alle, heter det i en felles uttalelse fra Premier League-kapteinene.

