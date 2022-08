annonse

Antirasistisk Senter og Skeiv ungdom mener tilrop fra sidelinjen under Norway Cup er et problem.

De mener derfor at vi må vil si tydelig fra at dette fotballeventyret ikke må ødelegges av rasistiske, sexistiske eller homofobiske tilrop fra sidelinjen!

– Vi gleder oss til å se unge fotballspillere fra hele landet, og verden, samles på Ekebergsletta for en drøy uke med seire og tap, nye vennskap og kanskje forelskelser på tvers av landet og landegrenser, skriver Antirasistisk Senter og Skeiv ungdom i VG, legger til:

– Det kan ikke skyves under teppet at både rasisme, homofobi og sexisme er et særlig stort problem i fotballen. I år igjen, etter litt ro under pandemien, har vi kunnet lese at barn og unge utsettes for rasisme og homohets på fotballbanen nå som publikum er tilbake.

De skriver at de voksne er verst. Spillere, ledere og trenere i barne- og ungdomsfotballen forteller oss at det ikke er fra motspillere de hører de fleste eller verste utsagnene, men fra voksenpersoner på sidelinjen.

– Foreldre, trenere og andre voksne publikum ødelegger på den måten fotballopplevelsen for alle barna på banene, også sine egne barn. De voksne bruker fotballarenaen til å videreføre sine egne, rasistiske holdninger, sier de.

