annonse

annonse

Spesialenheten for politisaker etterforsker om politiet har gjort tjenestefeil i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken.

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Etterforskningen er for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen. Den består blant annet i å gjennomføre avhør og innhente dokumentasjon.

annonse

Det antas at etterforskningen ferdigstilles i første halvdel av september 2022. Deretter vil saken ble oversendt sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse.

– Ved Oslo politidistrikts nye etterforskning av saken, kom det fram at Jan Helge Andersen har hatt en tidligere straffesak som ble etterforsket i 2009 og som det ikke var opplyst om fra Agder politidistrikt ved forberedelsen av gjenopptakelsesbegjæringen. Det ble i stedet uttrykt at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot voksne eller barn, står det i pressemeldingen, sitert av NTB.

Baneheia-saken ble vedtatt gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen i 2021.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT