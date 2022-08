annonse

22. juli oppfordret statsminister Jonas Gahr Støre muslimer om å snakke høyt ut om ekstremisme. Men det har fått reaksjoner.

– 22. juli var en islamofobisk og rasistisk terrorhandling utført av en etnisk norsk mann. Likevel brukte statsministeren denne dagen, av alle dager, til å få norske muslimer til å stå skolerett for terror som nettopp var ment å ramme muslimer og minoriteter, skriver Nora Muruud i Utrop, og legger til:

– Medier og myndigheter har et stort ansvar når det kommer til å formidle et bilde som ikke bidrar til å stigmatisere minoritetsgrupper, så som muslimer. Det som er mest urovekkende er at det bevisst spilles på fordommer som antenner fremmedfiendtlighet mot muslimer.

Muruud mener at både medier og myndigheter har hatt en lav terskel for å sette merkelappen «islamistisk» på enhver voldshandling utført av en med et utenlandsk klingende navn. Dette er ikke greit, sier hun.

– I talen fra regjeringskvartalet nevnte Jonas Gahr Støre at holdningene fra terroren den 22. juli 2011 fremdeles lever, hvilket riktignok er sant. Han ber muslimer om å snakke høyt ut om ekstremisme etter skytingen som fant sted den 25. juni i år.

– Merkelig nok er det fortsatt ikke på det rene hva gjerningsmannens motiv var, og hans religiøse ståsted forblir også uklart.

Hun skriver at grunnen til at hat, rasisme og islamofobi stadig er et voksende problem i vårt samfunn, er at angrep hurtig blir stemplet som islamistisk.

Hun påpeker at kristne som gruppe ikke ble stilt til ansvar for angrepet på Al-Noor-moskeen selv om Manshaus erklærte seg som læstadiansk.

– Slik skal muslimer i sin helhet heller ikke måtte bære ansvaret for det grusomme angrepet i Oslo den 25. juni i år, avslutter Muruud.

