Billigere strøm til næringslivet kan øke faren for rasjonering, mener økonomiprofessor.

– Den eneste måten å komme gjennom dette på, er å få ned forbruket blant bedrifter og forbrukerne. Da må prisene opp, sier økonomiprofessor Niels-Henrik von der Fehr ved UiO til NRK, etter at regjeringen har åpnet for å betale mer av strømregningen til bedrifter.

I går sa statsminister Jonas Gahr Støre at han vil se på flere mulige støtteordninger til små og mellomstore bedrifter i Norge. Von der Fehr mener at det kan bli et problem når det er mangel på strøm i Europa:

– Det betyr at strømforbruket blir større enn det ellers ville vært om man måtte betale den fulle prisen. Det kan i verste fall bety at det blir rasjonering til vinteren fordi vi ikke sparer like mye som vi burde gjøre når det er knapphet på strøm, sier han og fortsetter:

– Om vi hadde betalt den fulle prisen, ville vi brukt mindre og spart mer. Det ville i seg selv bidratt til at prisen blir lavere.

