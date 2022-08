annonse

Vest politidistrikt pågrep to personer etter fotballopptøyer i Bergen sentrum før 1.-divisjonskampen mellom Brann og Start torsdag kveld.

– Flere patruljer er i sentrum etter melding om slagsmål mellom to større grupperinger, beskrevet som fotballsupportere. Per nå ikke lokalisert noen skadde, skrev politiet klokken 16.51 på Twitter.

I timene etter ble det meldt om både røykgranater og kasting av bord, stoler og ølglass på utestedet Skipperstuen i Bergen sentrum. Barsjef Kristian Belsnes kunne også fortelle til VG at en kvinnelig bartender i 50-årene ble sendt til legevakten etter hendelsen.

– Hun ble slått ned, og sparket og slått mens hun lå nede. Hun er skjelven. Å storme et utested og slå ned uskyldige er uakseptabelt, sa Belsnes til avisen.

Barsjefen fortalte at det var en gjeng med Start-supportere som hadde sittet der gjennom dagen, men at det først eskalerte da en gjeng med maskerte menn kom inn på puben.

– Det var sikkert 15 til 20 stykker som kom med finlandshetter og masker. Hendelsen virker planlagt, sa han.

Belsnes opplyser til VG at han har anmeldt saken til politiet. Ifølge barsjefen er det materielle skader, inkludert knuste glass og ødelagte stoler og barinventar.

Bartenderen har sendt en skriftlig uttalelse til VG og ønsker å være anonym.

– Jeg har vært på legevakten og har fått flere fysiske skader, men ingen alvorlige. Det som derimot er mer alvorlig er hvor traumatisk det opplevdes, for meg er det fortsatt utrolig vanskelig å forstå hvordan noen kan være i stand til å gjøre slikt. Jeg har blitt veldig godt ivaretatt av ambulansepersonell, legevakt, kollegaer, familie og venner, skrev hun i en SMS til avisen.

To personer pågrepet

– Ut ifra fargene på bekledningen til de involverte, ser det ut til at det kan være to rivaliserende supportergrupper, sa operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til BA.

Politiet rykket ut, men mange hadde forlatt stedet da patruljene kom fram.

– Vi har fått kontroll på to personer. De forsøkte å komme seg unna politiet. Resten har vi ikke oversikt over. Vi vet ikke om noen er skadd, eller hvor mange som var involvert, sa Ommedal.

– Vi vil ta dette slagsmålet med i vurderingene vi gjør på stadion. Patruljene som er der er kjent med hendelsen, og har fokus på uroelementer. De vil ikke slippe inn, fortsatte operasjonslederen.

Klokken 19.20 skrev Bergens Tidende at to personer er pågrepet etter masseslagsmålet.

Økte sikkerheten på stadion

BA fikk bekreftet av sikkerhetssjef på Brann stadion, Knut Iversen, at klubben satte inn ekstra tiltak for å øke sikkerheten torsdag kveld.

– Vi kommer til å løfte sikkerhetsnivået litt, sa Iversen til lokalavisen før kampen.

Det førte til lange køer utenfor stadion og det var flere som ikke kom seg inn før kampen var blåst i gang. Etter kampen har Brann kommet med en uttalelse på vegne av sine supportere.

– Vi er klar over at flere av våre supportere har vært involvert i et slagsmål i sentrum før kveldens kamp. Vi tar fullstendig avstand fra alle typer vold, og denne oppførselen er totalt uakseptabel. Vi jobber tett med politiet for å få oversikt over hendelsesforløpet og hva som har skjedd. Hvilke konsekvenser dette vil få for de supporterne som er involvert vil vi komme tilbake til når vi har fått full oversikt over situasjonen, sa daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, til klubbens nettside.

– Avstand fra slåssing

Starts supporterklubb, Tigerberget, har også uttalt seg om torsdagens hendelse og uttalte at de tar avstand fra slåssing.

– Personlig tar jeg avstand fra slåssing. Jeg skjønner ikke at folk vil bruke tid på det, sa leder for Tigerberget, Kai Rune Karlsen, til BA.

Supporterlederen understreker at han ikke kjenner til hvordan eller hvorfor opptøyene startet, eller hvem som startet det.

– At det oppstår fraksjoner mellom supportere før en toppkamp er ikke et nytt fenomen. Det kan skje, det har skjedd før, og det vil skje igjen, sier han.

Brann vant kampen 1-0.

