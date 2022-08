annonse

Siktelsen for den siktede etter at en kvinne ble funnet med livstruende skader ved fylkesvei 115 i Askim, er nå endret fra uaktsomt til forsettlig drap.

Siktede vil i morgen bli begjært fengslet i ytterligere fire uker på grunn av fortsatt fare for bevisforspillelse, opplyser politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Siktede er tidligere ilagt besøksforbud overfor avdøde i en straffesak tilhørende Oslo politidistrikt.

Det var tirsdag 19. juli at kvinnen i 40-årene ble funnet. Livreddende førstehjelp ble igangsatt, men kvinnens liv sto ikke til å redde.

En mann i 50-årene ble først siktet for uaktsomt drap og varetektsfengslet i to uker. I fengslingsmøtet sa han at det hele var en ulykke og at kvinnen hoppet ut av bilen i svært høy fart.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Han har forklart i avhør at han og kvinnen var kjærester. Tidligere rettskjennelser viser at de to har hatt et vanskelig forhold, skriver NTB.

