Mener at den venstrepopulistiske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez fra New York er Demokratenes beste håp for å vinne presidentvalget i 2024.

Den velkjente demokratiske politiske konsulenten Michael Starr Hopkins fremmet argumentet i et leserinnlegg i The Hill tirsdag. Han mener at mens Trump beseiret det republikanske etablissementet i 2016 for å så vinne et historisk presidentvalg over Hillary Clinton, har ikke Demokratene gjennomgått de samme tiltakene for å distansere seg fra etablissementet i partiet.

Hopkins viser til at Hillary Clinton og president Joe Biden, som beseiret den svært venstreorienterte senatoren Bernie Sanders henholdsvis i 2016 og 2020, begge er godt plantet innad i det amerikanske etablissementet. Det var derfor de «holdt populistene ute av det ovale kontor», ifølge Hopkins.

Hopkins skriver videre at Ocasio-Cortez er «det demokratiske partiets fremtid», ettersom hun fremmer en politikk basert på populisme. Av den grunn er hun «mindre en personlighet og mer en bevegelse» og «en kraft å regne med» i 2024, for å bekjempe Donald Trump.

«Hun har vært uredd, lite unnskyldende og uvillig til å bøye seg for Washingtons vilje», skriver konsulenten og argumenterer videre:

«I en tidsalder med sosiale medier og raske lydbiter, er ingen demokrat mer forberedt på ydmyke en mobber som Donald Trump. Hun er stemmen til en bevegelse som startet etter at bankene ble reddet av regjeringen, mens huseiere ble overlatt til mislighold.»

«Hun snakker om hverdagslige kamper med enkelhet som antyder at hun ikke bare er en person for forbruk. Hun er ikke avhengig av selskaper, er en fantastisk pengeinnsamling av smådollar, og kan overgå Trump som ingen annen politiker har vært i stand til», legger han til.

Joe Biden 2024?

Selv om Ocasio-Cortez vil kunne sette i gang en presidentkampanje i 2024, har Joe Biden uttalt at han vil stille til gjenvalg, fordi han tror han er den eneste demokraten som kan vinne over Trump.

Likevel vil 75 prosent av demokratenes velgere ha Joe Biden erstattet som partiets presidentkandidat i 2024, opp fra 51 prosent i februar, ifølge en CNN-meningsmåling.

Det bør også bemerkes at Trump leder over Biden i et hypotetisk presidentvalg i 2024 med fire poeng (45-41 prosent), ifølge en nylig meningsmåling gjort av Harvard CAPS-Harris.

